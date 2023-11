Kdybyste žili aspoň rok v zemích bývalého Sovětského svazu, viděli byste, jaký je v Česku ráj. To říká majitel firmy Marlenka Gevorg Avetisjan, původem Armén, českým kamarádům, když si stěžují na úředníky a podmínky pro podnikání. Není ale spokojen s tím, jak se na potravinářském trhu vytvářejí ceny zboží v obchodech. Na cestě z jeho továrny na výrobu dortů a dalších cukrovinek přes distributory do řetězců se podle Avetisjana zvýší aspoň na dvojnásobek. Firma i proto inves­tuje do vytvoření vlastní sítě obchodů, kde si bude sama určovat ceny. Postupně jimi chce pokrýt všechna větší města v Česku a vydat se i do zahraničí, kde dnes Marlenka tvoří skoro tři čtvrtiny obratu. Držitel mnoha podnikatelských ocenění v rozhovoru popisuje i řadu životních chyb a „zázraků“, které mu pomohly zvednout se ze dna.