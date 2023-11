Současná geopolitická situace je vyhrocená. Probíhá konflikt na Ukrajině a v Izraeli, rostou ochranářské praktiky některých států, máme tu dozvuky covidové pandemie, která narušila dodavatelsko‑odběratelské řetězce. „Je tedy zřejmé, že se svět hodně mění,“ říká David Havlíček, v březnu jmenovaný nový šéf státní exportní pojišťovny EGAP. „Ten nárůst geopolitických rizik jasně vidíme na zvýšené poptávce po našich službách. Za letošní rok už máme pojištěno kolem 50 miliard korun, což je největší objem za posledních minimálně deset let,“ dodává Havlíček, který je mimo jiné i poradcem premiéra Petra Fialy.

Co se po útocích Hamásu ze 7. října změnilo z pohledu českých exportérů do Izraele?

Izrael dále pojišťujeme ve standardním režimu. Současný konflikt samozřejmě eskaloval do většího rozměru než v minulosti, ale celkově probíhá už desítky let. Není to něco, co by bylo v tomto regionu úplně mimořádné. Dokonce jsme po 7. říjnu v zemi uzavřeli nějaké nové obchodní případy. Dalo by se říct, že český export ani rakety nezastaví. Teritoriální a politická rizika ovšem vždy pečlivě vyhodnocujeme. Právě politická rizika, jako je toto, jsou jedním z důvodů, proč EGAP existuje. Čeští exportéři se nemusí obávat, že bychom nějak omezovali naši činnost.

Mimochodem, pojišťovali jste někdy v minulosti nějaký obchod v Gaze nebo třeba na Západním břehu Jordánu?

Neuvědomuji si, že bychom někdy v Palestině měli nějaké obchodní případy.

Proměnil konflikt oblasti, které jste v Izraeli ochotni pojistit?

Ne. Z hlediska odvětví tam máme poměrně široký rozsah případů, od turbín přes farmaceutika až po pivo. To vše bychom byli ochotni pojistit stejně.

Takže když k vám dnes přijde firma, že má do Izraele domluvený vývoz za miliardu korun, tak to nebude problém?

U každého obchodního případu vyhodnocujeme, jaké je jak teritoriální riziko, tak i teritoriální limit, a samozřejmě i obchodní protistranu. To znamená, že bychom přirozeně zkoumali, jak ekonomicky kvalitní ta protistrana je. Přičemž u případu za miliardu by to znamenalo, že izraelský partner musí být silnou společností, abychom byli schopni upsat tak velké riziko na jednoho dlužníka. Nejde tedy říct, že s čímkoliv za námi někdo přijde, tak to pojistíme.

Český export ani rakety nezastaví. I po útocích Hamásu do Izraele normálně vyvážíme a uzavíráme tam nové případy.

Jak to vypadá s vývozem do okolních států, jako jsou Libanon, Egypt, Jordánsko…

Co se týče toho regionu, je pro nás nejsilnějším státem Egypt, kde máme celou řadu případů. Například teď aktuálně tam probíhají dodávky společnosti Sigma Group, která se účastní velkého závlahového projektu New Delta, pro který dodává komponenty do čerpacích stanic. To je jednoznačně vývoz s vysokou přidanou hodnotou a jsme rádi, že český exportér umí takto vysoce sofistikované zařízení dodat. V tomto případě se bavíme o vývozu takřka za miliardu korun. Dopad tohoto projektu není jen byznysový, ale také společenský, protože pomáhá zúrodnit širší oblast kolem Nilu.

Česko je jedním z mála států, které se jednoznačně postavily za Izrael. Jak to ovlivňuje vztahy s islámskými zeměmi?

Celá situace je samozřejmě vysoce složitá z mezinárodněpolitického hlediska. Do hry vstupují nejen státy, které jsou bezprostředně do aktuálního konfliktu zapojeny, ale i světové mocnosti. My reagujeme ale hlavně na poptávku našich vývozců. Pokud by došlo k širší eskalaci a komplikacím, tak je pravděpodobné, že asi nebudou mít v regionu tolik zakázek a za námi ani nepřijdou. Zatím je předčasné vyhodnocovat dalekosáhlé důsledky.

Co by se muselo stát, aby obchod na Blízkém východě zamrzl? Širší válka mezi několika státy?

Jak jsem říkal, ani stávající konflikt český obchod neovlivnil. Pro nás je pro hodnocení rizik nejdůležitější, jak danou zemi hodnotí OECD, kdy nejhorší známka je 7 a země je v této kategorii někdy i zcela nepojistitelná. To se většinou stane kvůli nějakým vnitrostátním problémům, například v podobě občanské války nebo dlouhodobě neudržitelného stavu státních financí. Nebo jsme to viděli v případě Ukrajiny, kde celý svět do této země po určitou dobu přestal financovat export. I přesto, že konflikt stále probíhá, třetina exportních pojišťoven podporu alespoň částečně obnovila. Takže i za války dokážeme pracovat.

Jak důležitý je region Blízkého východu z hlediska českého exportu?

Nelze říct, že by to byl stěžejní region z hlediska našeho portfolia. Každý rok pojistíme export více než do 30 zemí světa, takže jsme poměrně široce rozkročeni. Což je podstatný rozdíl proti době před patnácti lety, kdy jsme byli hodně orientovaní na Rusko a bývalé sovětské státy, jež tvořily polovinu našeho portfolia. Tehdy byla naše expozice na Rusko kolem 50 miliard korun. Před deseti lety jsme ji v souvislosti se zhoršující se mezinárodněpolitickou situací začali omezovat. Z oněch 50 miliard jsme to snížili na 11 miliard korun, které jsme měli na začátku loňského roku.

Od začátku války se nám podařilo snížit ruský dluh z 11 miliard na méně než čtyři mi­liardy korun. To jsme nečekali.

Vývoz na Ukrajinu jen s podporou vlády

Jak to teď vypadá s dluhy ruských firem?

Od začátku války se nám podařilo těch 11 miliard ještě snížit a ruské firmy nám dluží aktuálně méně než čtyři miliardy korun. Náš původní plán byl přitom dostat se letos na pět miliard. Dokonce se nám podařilo rozplatit některé dosavadní dlužníky a také odprodat část pohledávek. Na začátku války v podstatě nikdo nečekal, že k něčemu takovému může dojít. Spíše jsme počítali s horšími scénáři.