Tržby českých e‑shopů již druhým rokem po sobě klesají, ve třetím čtvrtletí činil rozdíl proti loňsku podle dat společnosti Heureka 11 procent. Jejich provozovatelé hledají nástroje, jak to kompenzovat. Lidé se při nákupech online chovají jinak, protože vysoká inflace snižuje jejich kupní sílu. Prodejcům mohou pomoci novinky ze světa fintechu.

Provozovatelé e‑shopů musí v době, kdy zákazníci odkládají nákupy a čekají na slevy, vzít v úvahu dva různé závěry. První je, že online se obvykle nakupuje zbytné zboží, které si lidé v horších časech dokážou odepřít. Nebo nechtějí e‑shopům platit za své nákupy v takové míře předem a raději si zboží vyzkouší a nakoupí v kamenné prodejně. Druhý aspekt nastalé situace by mohl otevřít prostor k rychlejšímu růstu odložených plateb.

„Zákazník má jistotu, že objednávku zaplatí až ve chvíli, kdy má zboží doma a vyzkoušené,“ říká šéf Skip Pay Richard Kotrlík k modelu označovanému zkratkou BNPL (buy now, pay later – tedy česky kup teď, zaplať později). Obliba tohoto způsobu placení napříč Evropou stoupá. Nejrozšířenější je ve Švédsku, na online nákupech má zhruba čtvrtinový podíl. A to díky největšímu evropskému fintechu Klarna, který koncept v zemi spustil takřka před dvěma desítkami let.

Jak se měnil podíl odložených plateb (v %) Zvětšit přes celé okno

Firma loni vstoupila do Česka. Největšími konkurenty jsou pro ni dva lokální hráči – Twisto a Skip Pay, který od loňského léta patří plně pod křídla ČSOB.

Kotrlík si myslí, že odložené platby mohou v Česku jednou mít ještě větší podíl než nyní ve Švédsku. Službu popisuje jako náhradu dobírky, jejíž význam na českém e‑commerce trhu postupně klesá, ale stále má zhruba třetinový podíl. „Dobírka je přežitý produkt. Vznikla, protože zákazníkům vadilo, že musí platit dopředu. Proto se vymyslela varianta, že budou platit, když dostanou do ruky zalepenou krabici,“ říká Kotrlík.