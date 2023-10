Budějovický Budvar se letos poprvé ve své historii vydal vařit typický český ležák za hranice, když navázal partnerství se třemi pivovary, s nimiž vytvořil tři pivní speciály. Spolupráce s dánským pivovarem Mikkeller z Kodaně, německou značku Brlo a britským pivovarem Thornbridge se natolik osvědčila, že na ni národní pivovar naváže příští rok partnerstvím s dalšími zahraničními výrobci piva. Jak říká globální ambasador Budvaru Radim Zvánovec, zatím jde primárně o marketingovou akci, byznysový potenciál tu ale určitě je. „Bylo by skvělé, kdyby tahle akce pomohla nastartovat ještě větší vývoz do zahraničí. Vždyť si vezměte, že export všech pivovarů z Česka tvořil před dvěma lety jen 0,2 procenta pivního trhu ve světě. Teď si představte, co by se stalo, kdybychom to zvedli třeba jen na 0,4 procenta,“ říká.

Národní pivovar Budějovický Budvar vyváží do 70 států světa, ale poprvé v historii uvařili jeho sládci ležák s kolegy v zahraničí. Co vás k tomu vedlo?

Primárním impulzem byla snaha o osvětu. Chtěli jsme v zahraničí ukázat, co vlastně je tradiční český ležák. V posledních letech jsme viděli, že za hranicemi České republiky vznikla řada piv inspirovaných českým ležákem, avšak ne všechny z nich mu byly chuťově blízké. Ve světě je evidentně spousta názorů a domněnek, jak má tohle naše typické pivo vypadat a chutnat.

Je to pro vás spíš marketingová akce, nebo má tahle spolupráce i byznysový potenciál?

Tento styl spolupráce jsme rozjeli teprve letos, jsme v začátcích, a tak se pro nás jedná v tuto chvíli čistě o marketingovou akci. Komerční aspekty ale samozřejmě řešíme už nyní, jako například podíl na ziscích z prodeje piv.

Kolik jste do celé této mezinárodní spolupráce zatím investovali?

Přesnou částku sdělovat nemohu, řádově to byly desítky tisíc eur.