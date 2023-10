Než vaše dítě začne studovat na univerzitě, mělo by se pořádně zamyslet nad tím, jestli by nebylo výhodnější vyučit se třeba instalatérem, jejich výdělky slušně rostou. Takové doporučení pronesl před devíti lety americký miliardář a bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg, který sám absolvoval dvě prestižní americké univerzity. Nejen Spojené státy, ale většinu ekonomicky vyspělých zemí světa totiž už řadu let trápí nedostatek instalatérů, elektrikářů, klempířů a dalších řemeslných profesí.

V nejbohatších státech chybějící řemeslníky a kvalifikované stavební dělníky nahrazují do značné míry přistěhovalci z bývalých kolonií nebo chudších okolních států. I Češi často jezdí hojně pracovat do Německa či Rakouska. U nás se ale tyto nedostatkové profese ani zdaleka nedaří nahrazovat migrací z východní Evropy nebo Asie. Stavební řemeslné profese jsou tak nejčastěji chybějícím povoláním na trhu práce. Tvoří asi třetinu všech neobsazených pozic.

Podle Pavla Ševčíka, technického ředitele Svazu podnikatelů ve stavebnictví, se bude situace v budoucnu jen zhoršovat. To předpovídá i analýza vývoje pracovního trhu konzultační firmy Boston Consulting Group, která odhaduje, že v roce 2030 bude v Česku chybět přes sto tisíc řemeslníků a kvalifikovaných stavebních pracovníků. „Je to reálný scénář. Obávám se, že za sedm let můžeme stávající průšvih ztlumit jen částečně,“ myslí si Petr Ondrášek, analytik stavebně poradenské firmy CEEC Research. Hrozí tak, že se výstavba a opravy domů a bytů zpomalí a prodraží ještě výrazněji než dosud.

Řemeslník nejdřív za půl roku

Lidé ovládající nějaké řemeslo na trhu chybí i přesto, že stavebnictví kvůli drahým hypotékám a vysoké inflaci od poloviny minulého roku klesá. Ve druhém čtvrtletí roku se například bytová výstavba meziročně snížila o více než čtvrtinu. Přesto stavební a řemeslnické firmy nepropouští a spíš se snaží nabírat nové pracovníky, protože předpokládají, že se propad odvětví bude postupně tlumit, a zároveň proto, že jim lidé i za stávající situace chybí.

„Kvalifikovaných kandidátů, kteří jsou pro naše podnikání klíčoví, je stále na trhu nedostatek. Zaměstnanci přecházející z jiných oborů takovou kvalifikaci opravdu nezískají během pár týdnů,“ říká personální ředitelka Skanska Central Europe Slavomíra Sedláčková.

Stavebním firmám a živnostníkům ale přibývají rekonstrukce a úpravy domů. V druhém čtvrtletí roku to bylo meziročně o 14 procent více. Řada lidí také kvůli zdražování stavebních materiálů i prací staví a rekonstruuje vlastníma rukama s pomocí řemeslníků. To potvrzují i stavební poptávkové portály.

„Zvyšuje se zájem o dílčí práce, o malíře, podlaháře nebo renovace oken. Zároveň roste poptávka po úsporách energie, jako je zateplení fasády nebo instalaci rekuperace,“ říká Martin Ekrt, výkonný ředitel NejŘemeslníci.cz.