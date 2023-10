Firmám chybí absolventi řemeslných oborů. Mladé odrazují nízké nástupní platy, proto často přecházejí k rozvozovým službám nebo do fastfoodů. „Ovšem pokud je to aspoň průměrně schopný kluk nebo holka a vydrží pár let pracovat, pak si může založit živnost nebo vlastní malou firmu a plat se znásobí. Může si vydělávat i dost přes sto tisíc měsíčně, to je už dnes u soukromníků naprosto běžné,“ říká ředitel Střední odborné školy Jarov Miloslav Janeček. Vysoké výdělky podle něj lákají stále více i „bílé límečky“ s vysokoškolským titulem, které už nebaví jejich zaměstnání a chtějí pracovat manuálně.

V kterých oblastech podle vaší zkušenosti nejvíc chybí řemeslníci?

Z řemesel, která jsou nějakým způsobem navázaná na naši školu, v tuto chvíli rozhodně nejvíc chybí svářeči, což ale zároveň není klasický učební obor. V rámci naší školy máme svářečskou školu, protože žáci několika řemesel musí projít svářečským kurzem. Pak také hodně chybí všechna střechařská řemesla, to znamená hlavně pokrývači, klempíři, částečně i tesaři. Zájem je ale také o absol­venty nižších kategorií středního odborného vzdělání. Stavební firmy nám říkají, že ani pomocní dělníci nejsou.

Absolventy stavebních oborů postrádá podle průzkumu společnosti CEEC devět z deseti stavebních firem. Čím to je podle vás způsobené?

Jednak na tyto školy chodí málo mladých a absolventů je pak nedostatek. Další důvod je ten, že lidé se vyučí, ale pak nedělají v oboru. Při dnech otevřených dveří říkáme rodičům, že je potřeba dopředu přemýšlet, aby jejich dítě vybrané řemeslo aspoň trochu bavilo, což bohužel v deváté třídě málokdo ví, protože v České republice prakticky neexistuje kariérové poradenství. Nedá se to ale vyčítat základním školám, protože ty mají spoustu jiné práce. Každopádně kariérové poradenství na druhém stupni základní školy chybí, proto bohužel absolvuje spousta dětí obor, který je nebaví. Vybrali jim ho rodiče, a když se dětí zeptám, co by dělaly raději, často chtějí třeba jezdit s kamionem. Odhaduju, že do vystudovaného oboru pak nenastoupí i více než polovina absolventů.