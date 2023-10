Vaše děti se díky technologiím dožijí 100 let a nebudou mít rakovinu. Prohlásil to počátkem října Jamie Dimon, šéf banky JPMorgan v rozhovoru pro televizi Bloomberg. Sedmašedesátiletý špičkový manažer prožil úplně jinou éru, vždyť se narodil jen pár let poté, co byly ve Spojených státech zrušeny pracovní soboty. O příslušnících generace, která na trhu práce dosud není, vyslovil ještě jednu prognózu: „Budou pravděpodobně pracovat tři a půl dne v týdnu.“

Podle údajů poradenské společnosti Evident inzerovala jeho newyorská banka od února do dubna více než 3500 pracovních pozic s náplní, jež souvisí s umělou inteligencí.

Podle Dimona už tuto novinku využívají tisíce zaměstnanců jeho banky a on soudí, že se díky ní pravděpodobně výrazně zlepší kvalita života zaměstnanců. I když některá pracovní místa zaniknou. V dopise akcionářům věnoval AI celou jednu část, v níž označil úsilí JPMorgan v této oblasti za „absolutní nutnost“. Případů, kdy se dá využít, je více než 300.

Studie ukazují, že umělá inteligence by mohla v budoucnu podpořit ekonomiku a vytvořit více pracovních míst, než kolik jich kvůli ní zanikne. Například zpráva Světového ekonomického fóra z roku 2020 zahrnující 26 zemí světa předpovídá, že do roku 2025 bude různými programy nahrazeno 85 milionů pozic, jež nyní zastávají lidé, přičemž jejich potenciál je vytvořit 97 milionů nových. A odhad ekonomů banky Goldman Sachs z letošního března hovoří o tom, že celosvětově by mohla mít AI dopad na 300 milionů zaměstnaneckých postů. Asi dvě třetiny těch stávajících už mu jsou vystaveny a čtvrtina by mohla být plně nahrazena.

Podle studií bude umělá inteligence stimulovat rychlejší růst světového HDP a pomůže vytvořit více pracovních míst, než kolik jich kvůli ní zanikne.

Po celém světě se objevily tisíce start‑upů zaměřených na aplikaci teprve nedávno vzniklých inovací AI a do závodu o ovládnutí nového byznysu se pustily i giganty jako Google a Microsoft. Obecně o kapitál v progresivním odvětví není nouze a trend posledního roku se podobá dobám zlaté horečky v 19. století.