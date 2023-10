V posledních letech pro mne bylo až útrpné sledovat, jak mnozí mí přátelé nechápavě sledovali dvojí vítězství Miloše Zemana v prezidentských volbách, hlasování o brexitu či vítězné tažení Donalda Trumpa do Bílého domu. Všechno to jsou lidé vzdělaní a inteligentní, přesto nebyli schopni mentálně pobrat, jak je možné, že tolik lidí vidí svět úplně jinak než oni sami. Jejich naivita nabývala mnohdy až komických rysů, když se někteří zcela vážně domnívali, že druhá strana jen žije v nevědomosti. Stačí jí pouze vysvětlit, jak je liberální demokracie úžasná a skvělá věc, a oni to zaručeně pochopí.

Poslední ukázkou tohoto nabubřelého myšlenkového pochodu byla reakce ministra vnitra Víta Rakušana na slovenské parlamentní volby, v nichž liberální strana Progresivní Slovensko prohrála se stranou Směr – sociální demokracie bývalého premiéra Roberta Fica. „Pokud chceme udržet v Česku liberální demokracii, musíme vysvětlovat její výhody i těm, kdo z nich v současné době neprofitují, nebo jen málo,“ napsal Rakušan.

To je ale prosím pěkně tragický omyl. Pokud liberálnědemokratické strany nepovládnou takovým způsobem, aby z toho profitovali i tihle lidé, tak žádné vysvětlování nepomůže. A liberálnědemokratické strany ve volbách dostanou zcela po právu na frak.

Přeji pěkné čtení.