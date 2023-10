Developeři v evropských zemích se začínají vypořádávat se zpřísňováním pravidel ESG. Ačkoliv na ty české zatím trend nedopadl, musí dobře zvážit, nakolik náklady na přijatá opatření v této oblasti mohou přenést na nájemníky.

V Nizozemsku musí všechny kancelářské budovy mít podle zákona minimálně energetický štítek C. Tomu, kdo by pronajímal nevyhovující prostory, i každému, kdo by je využíval, hrozí stát pokutami nebo tím, že je uzavře. O něco méně přísná pravidla platí v Belgii, která dává při nákupu starších nemovitostí novým majitelům lhůty na rekonstrukci.

Také v českých podmínkách už udržitelnost nastupuje, i když zatím mimo státní diktát. „S dotazy na udržitelnost se setkáváme, zejména když poskytujeme služby největším firmám na trhu. Ty po nás už chtějí příslušné audity,“ uvádí generální ředitel a majitel Scott.Weber Workspace Adam Zvada.

Na přání zákazníků věci mění i provozovatel coworkingových center WorkLounge. Základní principy jsou energetická šetrnost, recyklace odpadů, podpora komunity. „V zájmu těchto parametrů jednáme při rekonstrukcích, pořizování výbavy i při realizaci nových prostor. Naše budovy každoročně obhajují standard LEED Platinum,“ říká šéfka marketingu Petra Páleníková.

LEED Platinum je nejvyšší možná certifikace, kterou aktuálně mohou nemovitosti za udržitelnost získat. Body budovy získávají za ekologická opatření při hospodaření s vodou, míru využití ekologicky šetrných materiálů a zdrojů, ale také třeba za kvalitu vnitřního prostředí či lokalitu, v níž byly postaveny. Platinový certifikát budova obdrží v případě, že nasbírá nejméně 80 bodů ze 110.