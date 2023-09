Michael Norton, profesor na Harvard Business School, před pěti lety provedl zajímavý experiment. Spolu se svými spolupracovníky se zeptal více než dvou tisíců Američanů, kteří mají čistý majetek alespoň jeden milion dolarů – včetně mnoha lidí, jejichž jmění tuto hranici značně přesahuje –, jak jsou šťastní. Mohli si vybrat na stupnici od jedné do deseti. Následně jim položili druhý dotaz: Kolik peněz by potřebovali, aby se dostali na desítku. V podstatě všichni odpověděli, že by potřebovali dvakrát nebo třikrát tolik, aby byli dokonale šťastní.

Na první pohled to zní absurdně. Tito lidé měli dostatek peněz, aby si mohli pohodlně žít, a mnozí z nich si mohli dopřát, v podstatě cokoliv chtěli. Proč tedy potřebovali ke štěstí znásobovat svůj majetek? Podle vědců je odpověď jednoduchá. Mnozí movití lidé neřeší, jestli si mohou dovolit koupit další superdrahou jachtu. Zajímá je to, co trápí i méně movité jedince: jestli na tom jsou lépe, než byli včera. A jestli mají stejně nebo více než ostatní lidé, s nimiž se srovnávají.

Vzpomeňte si na to, až vás někdo bude zase přesvědčovat, že do politiky by měli chodit miliardáři, protože ti už mají peněz dost, a nebudou tak chtít zneužívat své politické postavení pro osobní obohacení.

