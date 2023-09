Růst cen bytů zpomalený loni a v letošním roce se vrátí v nové síle. Byty pro střední třídu budou vznikat v regionech a Praha se stane městem pro bohaté. „Průměrný Londýňan taky nebydlí v Londýně. Domov má za ním a v Londýně pracuje,“ říká generální ředitel developerské společnosti YIT Stavo Marek Lokaj. Šanci podle něj dostanou města s rychlým spojením do metropole, například Kladno nebo nově Tábor.

Říká se, že letošní jaro bylo pro developery nejtěžším obdobím za posledních deset let. Souhlasíte s tím?

Je to pravda, útlum poptávky byl zásadní. Na to, jak těžká byla doba, se nám ale dařilo dobře. Prodeje byly nižší než v loňském roce, v žádném případě ale nebyly nulové. Změnila se struktura prodejů. Prodávali jsme hlavně projekty, které už byly ve fázi, kdy bylo jasné, že klient dostane byt ještě letos a bude moci brzy bydlet.

Přibylo vzhledem k nezvykle vysokým úrokům z hypoték prodejů za hotové?

Určitě, dokonce jich bylo víc než hypotékových, což dříve nebylo obvyklé. Teď se to znovu začíná vracet zpátky. Máme opět více klientů, kteří si na pořízení bytu berou hypotéku. Přispěla k tomu i Česká národní banka, když zmírnila pravidla pro jejich poskytování. Díky tomu na hypotéku dosáhne více klientů.

Přinesla doba zpomalení i nějaké nové příležitosti?

Myslím si, že ne. Spíše zase skrze pozastavenou poptávku posune trh dál. Bude to znamenat další zvýšení cen bytů. Poptávka tu totiž byla vždycky a ty poslední měsíce ji jen přidržely. Teď naopak očekáváme, že poptávky bude opět výrazně víc než nabídky. Praha tímto stavem bohužel trpí dlouhodobě a to vede k růstu cen.

Co očekáváte od pražského trhu do dalších let?

Všichni zahraniční kolegové Prahu berou jako centrum Evropy. Má co nabídnout a investoři jsou z toho ohromeni. Nicméně za řadu let se už urbanisticky posunula. Více a více se zabydluje a bude samozřejmě náročnější zde stavět nové projekty, hlavně co se týká větších územních celků, případně rozšiřování do okrajových částí, kde není dostatečná infrastruktura.

To znamená další nárůst cen a architektonická omezení?

Ano, to samozřejmě může nastat. Jedná se o hlavní město a ceny bytů tu nemohou jít dlouhodobě dolů. To nebývá nikde ve světě obvyklé. Vidíme, že Praha postupně stoupá na významu a volné plochy se zastavují. Jejich úbytek se promítá do cen. Třeba v Praze 9 stavíme od roku 2015 a tehdy tam byl v podstatě velký brownfield. Začínali jsme s prodeji na nižší částce, než bylo v Praze jako celku obvyklé, ale nyní s postupující výstavbou se situace změnila, pohybujeme se i tam na pražském průměru nad 100 tisíc korun za metr čtvereční a jsem si jistý, že tato cena není konečná. Také development v Praze bude náročnější.

Byty v Praze budou pro bohaté. V návaznosti na to budou domy lépe ztvárněné, převládne propracovanost.

V čem konkrétně?

Projekty v centru budou více počítat s movitější klientelou. Po architektonické stránce v návaznosti na to budou domy lépe ztvárněné, ve významných lokalitách převládne propracovanost. Vidět je to například v Karlíně, kde už vznikají architektonicky a umělecky honosné projekty, výrazně dražší, než bývalo v této čtvrti obvyklé. A tento trend bude pokračovat. Situace v Praze se bude přibližovat ostatním evropským metropolím. Průměrný Londýňan taky nebydlí v Londýně. Domov má za ním a v Londýně pracuje. Tato situace nastane i v Praze. Proto jsme se také před několika lety rozhodli více se soustředit na výstavbu v regionech.