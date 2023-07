Největší domácí výrobce letadel Aero Vodochody může konečně začít těžit z miliard, které investoval do vývoje nového cvičného letounu L‑39NG. Už jsou podepsány čtyři kontrakty na 34 kusů, první letouny nové generace odletí na podzim do Vietnamu. Doba – a nejde jen o válku na Ukrajině – navíc otevírá středočeskému podniku nové příležitosti. Prezident společnosti Viktor Sotona říká, že oživení je po letech patrné i v západní Evropě. A Aero, které za více než sto let své existence vyrobilo 11 tisíc letadel, by tam se svými výrobky rádo proniklo. „Jsme jedna z devíti zemí, která dokáže vyrobit letadlo od A do Z. Nikdy nemůžeme mít takovou váhu jako Německo, Francie nebo USA, ale těší mě, že nás berou jako partnera,“ říká.

Už rok a půl trvá válka na východních hranicích Evropy. Jak se promítla do vašeho oboru?

Normální člověk nemůže mít radost z válečného konfliktu, ale musíme přiznat, že i pro nás se otevírají nové obchodní možnosti. Zaznamenali jsme obecně vyšší zájem o naše produkty, přestože s nimi dnes nedokážeme jít do konfliktu přímo. Vnímáme, že se zvyšují vojenské rozpočty, nastává mezigenerační výměna vojenské techniky. Spolu s tím rostou i požadavky na personál a výcvik pilotů.

Může se to pozitivně promítnout i do hospodaření Aera?

Myslím, že ano. Nový letoun L‑39NG se podařilo dobře načasovat. Konflikt na Ukrajině vytvořil poptávku po technice, modernizaci, výcviku. Letouny, které se k němu využívaly, jsou na konci technického života. A tradiční výcvikové organizace mají na mnoho let dopředu rezervovanou kapacitu. Řada států zvažuje, že si zabezpečí výcvik pilotů samy, a s tím by mohly být spojené i nové zakázky pro Aero. I ze západní Evropy, která mi přišla v posledním desetiletí trochu ospalá. Měla pocit, že bude žít navěky v míru. Do karet nám hraje i odklon zákazníků v Asii a Africe od ruské techniky a východního způsobu výcviku.

Aero se dosud soustředilo na mimoevropské země. Vidíte teď větší šanci orientovat se na geograficky bližší země?

Historicky se Aero zaměřovalo hlavně na Afriku a na Asii, kde jsou v provozu stále stovky letounů předchozí generace. Byla by škoda tyto trhy pustit. Současně se nám otevírají nové možnosti na trzích v západní Evropě. Jsou obsazené hráči jako Airbus nebo italské Leonardo. Jsou to firmy padesátkrát větší než Aero, přesto tam vidíme příležitost. Letadla se neprodávají snadno. Je třeba získat i vládní podporu a při dodávkách ideálně spolupracovat s těmi velkými.

Letadla se neprodávají snadno. Je třeba získat i vládní podporu a v rámci dodávky ideálně spolupracovat s velkými hráči.

Jak?

Aero neprodává jen cvičné letouny, ale celý výcvikový systém. Říkáme, že „vyrábíme“ piloty. Zákazník je chce mít vycvičené na určitou úroveň, ani ho nezajímá, jak přesně se k tomu dostane. V poslední době hrají větší roli ekonomické faktory a rychlost adaptace na finální stroj. A právě v této oblasti můžeme navázat spolupráci. Jde o simulační systémy, propojování virtuální a rozšířené reality s reálným světem. Snažíme se náš výcvikový stroj nebo virtuální systém co nejvíc přiblížit tomu, na co cvičíme. Budeme‑li cvičit piloty pro stíhačky F‑35, měl by se jim náš letoun co nejvíc přiblížit. Nejen vizuálně, ale i letovými vlastnostmi. Ve srovnání s nimi má násobně nižší pořizovací hodnotu, hodina letu stojí desetinu i méně a mnohem levnější je údržba. Většina zákazníků si drahé stíhací letouny raději šetří na skutečný taktický trénink bojových situací, může jim dávat smysl co nejvíc udržovacího výcviku realizovat v našem výcvikovém systému.