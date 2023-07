To pravidlo platí dlouho a všude: devět z deseti začínajících firem to během pár let zabalí. Avšak nemusely by, kdyby se jejich zakladatelé nejprve rozhlédli kolem sebe. Zeptali se možných zákazníků, zda o jejich produkt či službu mají zájem. Podívali se, co dělá konkurence nebo jak obdobný problém řeší za hranicemi.

„Zakladatelé přitom nemusí čekat, jestli jejich start‑up bude ten jeden z deseti, kterému to zrovna vyjde. Když budou dělat správné kroky, mohou šance na úspěch podstatně zvýšit,“ říká Zuzana Paulovics, která před pěti lety stála u zrodu bankovního akcelerátoru Start it @ČSOB a dodnes ho vede. Pomohli v něm rozjet byznys už více než osmi desítkám firem.

Přes 90 procent start‑upů se nedožije své přeměny v plnohodnotnou firmu a z nich 42 procent skončí, protože po jejich produktech nebo službách není poptávka. Proč tomu tak je?

Spousta startupistů začne stavět produkt pro sebe a podle svých představ. Nezeptají se zákazníků, jestli ho budou chtít. Každý jsme jiný a to, co mně může připadat vyni­kající, nemusí nikdo ocenit. Zajímavé je, že zmiňované statistiky platí celosvětově i v Česku. Tým, který se nadchne pro nějakou myšlenku, jde hned „bastlit“ produkt, aniž by si zmapoval, jaké problémy zákazníci mají. Kdyby se jich zeptali, mohou zjistit, že klienti se na to dívají jiným úhlem pohledu nebo že si s těmi problémy dokážou poradit jinak.

Bude mít ale začínající tým dostatek prostředků na průzkum, co zákazníci chtějí?

To nemusí stát vůbec nic. Když jsme spouštěli náš projekt podpory studentského podnikání, udělali jsme si průzkum mezi studenty sami. Nejprve jsme provedli pár hloubkových rozhovorů, pak jsme oslovovali studenty před vysokými školami, měli jsme formulář v mobilu, a když nás nějaká odpověď zaujala, dál jsme se doptávali. Stačily nám čtyři dny. Chtěli jsme pochopit, jak studenti vnímají podnikání. A pro startupisty to je určitě levnější způsob než rovnou investovat čas nebo peníze do programátorů.

Na co by si ještě měli začínající startupisté dát pozor?

Často se do toho vrhnou po hlavě, ani si nepromyslí, jak celý byznys funguje. Měli by se podívat na ostatní hráče na trhu, jak vypadá konkurence, určit, v čem se budou odlišovat, v čem budou unikátní. Mnohdy ani nezkoumají, co funguje v Evropě a v Americe. Hodně vidíme, že startupisté často zapomínají propočítat finanční stránku. Když tohle všechno dají do kupy, mohou začít malovat řešení, ale ještě pořád ne programovat. A znovu se možných zákazníků ptát, jak to chápou. Nevysvětlovat, ale ptát se, jak tomu rozumí a jestli by to používali.