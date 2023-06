Vysoká inflace a s ní spojené vysoké úrokové sazby globálně zdražily firmám financování a projekty. Technologické firmy, které často nejsou výdělečné, se musely omezit a giganti jako Facebook, Meta, Amazon, Zoom se po celém světě rozloučili s tisícovkami pracovníků, aby snížili náklady. Podobně se zachovaly i některé start‑upy působící v Česku. Najednou je na trhu práce dost kvality.

„Mnoho společností se dostalo do fáze, kdy musí rapidně snížit náklady, aby byly schopny prodloužit svou runway, aby dosáhly milníků potřebných pro další financování,“ říká Adam Ďurica, Investment Manager venture capital fondu Zero One Hundred, který chce v příštích letech do mladých inovativních firem ze střední a východní Evropy investovat 60 milionů eur.

Zkrácená vzletová dráha

Způsob, jakým se dnes firmy snaží náklady osekat, je všude podobný. V první fázi ochlazování trhu začaly nejprve snižovat položky nesouvisející s hlavní činností – drahé kanceláře, cestování, hotely nebo příspěvky zaměstnancům. Pokračovaly snižováním výdajů na marketing nebo PR. Dochází i na redukci týmu. Web Czechcrunch uvedl, že koncem loňského roku oznámil propuštění více než 140 lidí původem estonský Pipedrive, který má v Praze vývojářský tým. Už na podzim zahájil propuštění asi pětiny lidí i domácí Productboard.

Podle Ďurici lze očekávat, že tento trend bude krátkodobě ještě pokračovat, protože start‑upy potřebují dosáhnout na překlenovací financování, tedy „prodloužit runway“. To je výraz pro dobu, na jakou má firma ještě peníze, než jí dojdou. Rozhoduje se, jestli se „letadlo“ vznese, nebo se rozseká na konci vzletové plochy.