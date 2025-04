Kdysi si zákazníci vystačili s tím, že odebírali elektřinu od jednoho dodavatele a platili pravidelné zálohy. Už řadu let si však mohou vybírat z nepřeberného množství tarifů od různých obchodníků. Jenže tohle jednoduché schéma už přestává stačit. Přibývá domácností a firem, které si vyrábí vlastní elektřinu, a navíc ji chtějí sdílet – s chalupou, sousedem nebo třeba obecním úřadem. I tohle však možná bude jen přechodná fáze, myslí si Petr Kusý, šéf Elektroenergetického datového centra. Muž, který má pod palcem digitální revoluci české energetiky.

Přechod od velkých zdrojů k decentrální výrobě elektřiny nejspíš otevře zákazníkům v budoucnu mnohem širší paletu možností, co s energií dělat. Ani sdílení elektřiny není jen o tom, že někde vyrobíte a jinde spotřebujete. Znamená to úplně nový způsob přemýšlení o energii – o tom, kdy a kde ji používáte, jak se měří a kam proudí. Zákazník se z pasivního příjemce stává aktivním hráčem. Nestačí jen vyrobit elektřinu – je potřeba ji ve správný čas i využít.

Chápe veřejnost, co se za sdílením, případně komunitní energetikou skrývá?

Lidé určitě mají o konceptu komunitní energetiky určitou představu, někdy se však setkáváme s nepochopením některých principů. Jedním z nejčastějších dotazů na naší informační lince je, zda si při sdílení lidé mohou uložit vyrobenou elektřinu na později. To ale nejde, vyrobenou – a sdílenou – elektřinu je třeba někde jinde spotřebovat v dané čtvrthodině. Dalším častým nepochopením je rozdíl mezi výrobou a přebytkem – výroba zahrnuje veškerou vyrobenou elektřinu, zatímco přebytek je jen ta část, která zůstane po vlastní spotřebě a lze ji sdílet. Někteří zákazníci se také mylně domnívají, že jim zajistíme párování výrobny s odběrným místem pro optimální fungování. To si však musí zajistit sami, stejně jako energetická společenství. Každopádně lidé nyní řeší jiné otázky než na začátku. Původně se ptali, co je sdílení a jak se registrovat. Teď, po několika měsících, kdy je většina uživatelů zaregistrovaná, se dotazy posouvají k provozním záležitostem.