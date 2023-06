Po období hojnosti se výstavba nových bytových a rodinných domů ukládá ke spánku. Aby lidé ušetřili a nemuseli si brát drahé hypotéky, stále častěji vytahují vrtačky a zednické lžíce a pouští se do výstavby nebo rekonstrukcí sami. Stavební produkce pozvolna uvadá už téměř rok. V dubnu – poslední měsíc, za který jsou dostupná čísla – meziročně poklesla o 6,4 procenta. Stavební úřady vydaly za první čtyři měsíce roku meziročně asi o třetinu méně stavebních povolení na nové bytové budovy a počet zahájených nových bytů klesl o čtvrtinu. „Méně se staví především proto, že lidé nemají důvěru v budoucí vývoj. Druhá věc je, že si to nemohou dovolit,“ říká ředitel oddělení stavebnictví a nemovitostí poradenské firmy Deloitte Petr Hána.

Ochlazení trhu cítí i dodavatelé stavebních materiálů. „Pokles v odbytu byl patrný již v minulém roce, kdy došlo v jeho závěru k poklesu množství projednávaných staveb a snížilo se množství zpracovávaných nabídek. Nyní je patrný pokles v celém sektoru stavebnictví,“ říká Radek Hlavinka, ředitel výrobce dlažeb Cidemat Hranice.

Trh na houpačce

Stavební a nemovitostní trh rozhoupala zejména pandemie covidu. Zatímco od jejího nástupu výstavba padala, na jaře 2021 se trend obrátil. Česká národní banka nejprve snížila ve snaze rozpumpovat ekonomiku úrokové sazby k nule a tím zlevnily i hypotéky.

„Navíc lidé nemohli cestovat a kupovat různé zboží. Jen za první rok covidu Češi našetřili více než 500 miliard korun. Tyto zadržené peníze, když se uvolnil trh, obrátili po druhém lockdownu v roce 2021 v investice. Ale protože Češi neumí příliš dobře investovat jinam než do něčeho, na co si mohou sáhnout, tak se to zhmotnilo v investice do bytové výstavby,“ vysvětluje Hána. Lidé kupovali za naspořené prostředky i levně půjčené peníze investiční byty a chaty, proto začala klesat jejich nabídka a rychle rostly ceny.

ČNB ale začala úrokové sazby opět zvyšovat a s tím podražovaly také hypotéky. Do toho přišla ruská agrese na Ukrajině a rychlé zdražování energií. Přerušily se dodavatelské řetězce z Ruska i Ukrajiny, odkud přestaly proudit ocel, dřevo, ale také třeba tepelné izolace. Některé materiály tak znovu prudce podražily. Podle dat stavební softwarové firmy ÚRS se například ceny konstrukční oceli loni v březnu meziměsíčně zvýšily skoro o 50 procent. Stavební firmy si začaly tvořit velké zásoby materiálu, což ceny stavebnin dál vyšroubovalo. Kvůli drahým hypotékám i nemovitostem proto začala ochabovat poptávka po bytech a domech. Stala se tak v Česku dlouho nevídaná věc – byty začaly koncem minulého roku zlevňovat. Podle serveru Sreality například průměrná nabídková cena za metr čtvereční v Praze poklesla letos v květnu meziročně o šest procent na 125 tisíc korun. A to také díky tomu, že začala lehce klesat i průměrná cena stavebních materiálů.

Infografika Zvětšit přes celé okno

Přesto zájem o koupi nemovitosti v Česku neroste. Dál jej brzdí jak vysoká inflace, která se stále drží na úrovni 11 procent, tak nákladné úvěry. V současnosti se průměrná úroková sazba hypoték podle Hypoindexu pohybuje na úrovni 6,3 procenta. V dubnu objem nových úvěrů na bydlení meziročně klesl skoro o polovinu, a ve srovnání s rokem 2021 dokonce o 73 procent.