Pokles počtu dělníků ochotných pracovat na stavbách bude dlouhodobě setrvalý. Domy se proto budou čím dál častěji montovat z prefabrikovaných dřevěných panelů a cihlové domy budou zdít roboti. „To může urychlit a zlevnit výstavbu,“ myslí si Vít Kutnar, zakladatel a spolumajitel největší české sítě stavebnin spadající pod skupinu DEK s obratem kolem 37 miliard korun. Také počítá s tím, že ploché střechy domů bude v budoucnu povinně pokrývat zeleň a dál se budou rozšiřovat fotovoltaické panely. Inovační centrum skupiny proto vyvinulo systém, kdy solární panely fungují zároveň jako hydroizolace a na střechu se pokládají podobně jako běžné krytiny. Kutnar v rozhovoru rovněž popisuje, proč klesá prodej stavebnin, a odhaduje, jak se budou vyvíjet ceny stavebního materiálu.

Před pár lety jste absolvoval na Massachusettském technologickém institutu online kurz zaměřený na umělou inteligenci a vyčlenili jste tým, který se ji snažil uplatnit v cenotvorbě a zpracování objednávek. Jak daleko se v tom dostal?

Když nedávno přišel velký průlom v oblasti generativní umělé inteligence, změnili jsme strategii. Už to nechceme vyvíjet samostatně, ale budeme využívat nástroje, které jsou k dispozici. ChatGPT a další podobné technologie vstupují do mnoha oborů a dá se říct, že prostupují celou společností. Nám to extrémně usnadňuje třeba marketing a tvorbu textů, i když je ještě musíme doupravit a doplnit do nich správná čísla. Na uplatnění umělé inteligence v cenotvorbě ale stále ještě čekáme.

Používáte generativní umělou inteligenci i vy sám?

Samozřejmě. Je to zajímavý zdroj pro získání základního přehledu a nápadů v jakékoli problematice, a pak když potřebujete něco napsat a nemáte múzu, tak hodně pomůže při formulaci základního textu, který je nutné doupravit.

Před dvěma lety jste od Tomáše Březiny koupili velkého výrobce dlažby a stavebních prvků z betonu Best. Jak se vám ho podařilo začlenit a přesvědčit jiné prodejce stavebního materiálu, že po akvizici nebude Best protežovat vaše stavebniny DEK?

Myslím si, že se nám ho podařilo začlenit dobře. Tržby předloni rostly, loni jsme měli také výborné výsledky a teď se uvidí, jak se to bude dařit dál ve chvíli, kdy trh klesá. Tržby se letos určitě zvyšovat nebudou.

Stavební firmy zatím nemají větší problémy, ale začínají cítit budoucí nedostatek zakázek.

Mezi obchodem v DEK a Bestem jsme postavili velkou čínskou zeď, aby mezi oběma firmami neprotékaly informace. Best je samostatná společnost, která má svou vlastní obchodní strategii, a stavebniny DEK jsou jen jeden ze zákazníků, byť ten největší, ale to jsme téměř všude.

Posílila i vaše konkurence Pro‑Doma, která koupila prodejce stavebního materiálu na suchou stavbu Woodcote a nyní má víc poboček, i když obratově je stále mnohem níž. Díváte se nyní po dalších akvizicích? Před třemi lety jste říkal, že byste koupil i vaše hlavní konkurenty, kdyby přišla nabídla. Platí to stále?

Nyní klesá poptávka po stavebních materiálech i stavebních pracích, proto jsme teď v oblasti akvizic umírněnější. Ale stále nás zajímají všechny akvizice, které se týkají přímo našeho oboru, tedy prodeje stavebnin. Určitě bychom měli zájem o konkurenci.

Vedete nějaká jednání?

To nemůžu komentovat.