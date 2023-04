Ikony technologického průmyslu se nemohou shodnout, jestli je to zázrak lidské vynalézavosti, nebo globální hrozba. Například zakladatel Microsoftu Bill Gates označil novou generaci umělé inteligence a na ní postavených pokročilých chatbotů, které umí „diskutovat“ či složit přijímací zkoušky na vysokou školu, za druhou technologickou revoluci v jeho životě. Tento názor sdílí i mnoho odborníků a masy uživatelů. Naopak spoluzakladatel společnosti Apple Steve Wozniak, ředitel SpaceX, Tesly a Twitteru Elon Musk a řada dalších byznysmenů i vědců ve své otevřené výzvě upozorňují na nedozírná bezpečnostní rizika pro lidstvo a žádají všechny vývojáře, aby okamžitě pozastavili alespoň na půl roku výcvik systémů nejnovějších forem umělé inteligence.

V této globální partii jde skutečně o hodně. Vedle nových bezpečnostních rizik projde přelomovou proměnou i trh práce a využívání internetu. Vědci také hovoří o vzniku nových náboženství a sekt, jež budou uctívat umělou inteligenci. A v neposlední řadě se hraje o nadvládu nad samotným internetem a o obrovské sumy potenciálních výdělků.

Hvězdné války

Tento souboj budou nyní prostřednictvím svých vyhledávačů svádět zejména obří technologické firmy Microsoft a Alphabet, mateřská společnost Googlu. Ten trhu nyní naprosto dominuje s podílem kolem 90 procent. Obrat Alphabetu vyrostl loni na 283 miliard dolarů, z čehož asi 80 procent tvoří příjmy z reklamy na Googlu. Dalším v pořadí je vyhledávač Bing od Microsoftu s tržním podílem v nízkých jednotkách procent. Nyní ale firma doufá, že se jí podaří po letech marného boje prolomit dominanci hlavního soupeře. Miliardy internetových uživatelů, a tím i dolarů z reklamy, chce přetáhnout právě prostřednictvím umělé inteligence od společnosti OpenAI, které pomáhal svými penězi rozjet vývoj i zmíněný Musk.

Původně neziskové výzkumné společnosti OpenAI se podařilo během pár let výrazně rozvinout velké neuronové jazykové modely. Jde o matematické nástroje, které pracují s jazykem a jsou zásadní pro vývoj generativní umělé inteligence. Tedy takové umělé inteligence, která dokáže vytvářet nový obsah. Loni v listopadu firma představila pokročilého chatbota ChatGPT. Ten je na rozdíl od klasických vyhledávačů schopný odpovídat na dlouhé otázky, skládat básně či debatovat o složitých filozofických tématech.

Umělá inteligence sice už léta pohání mnoho internetových služeb včetně vyhledávačů nebo podnikových aplikací a i v tomto případě jde stále jen o odpovědi založené na informacích z internetu. Přesto se vyhledávání a analýza dat posouvá na novou úroveň, kdy si i běžní uživatelé začínají uvědomovat, jak převratnou změnu umělá inteligence způsobuje. „Dnes se nacházíme v další transformační vlně, kterou pokládám za zásadní revoluci,“ říká Marián Lojka, vedoucí technologického oddělení poradenské společnosti Accenture pro střední Evropu.

Microsoft před čtyřmi roky investoval do OpenAI miliardu dolarů a letos přidal dalších deset miliard. ChatGPT se stal nejrychleji rostoucí aplikací s nárůstem návštěvnosti během dvou měsíců z nuly na 30 milionů denně. Hodnota nepříliš známé OpenAI tak stoupla během roku a půl o polovinu na 29 miliard dolarů.

Právě díky OpenAI Microsoft do svého vyhledávače Bing začlenil pokročilého chatbota, který využívá generativní umělou inteligenci. Zároveň Bing napojil na další produkt OpenAI pod názvem DALL‑E, který umí po zadání několika slov během vteřin vytvořit obrázek.

Na překotný technologický vývoj, kdy například nová verze ChatGPT nejenže složila advokátní zkoušku, ale umístila se mezi deseti procenty nejlepších adeptů, zatímco sto dní stará verze se pohybovala mezi poslední desetinou úspěšných uchazečů, zareagovali i další hráči. Především Google, který rychle přišel se svým chatbotem Bard, na podobné cestě je i mateřská firma Facebooku Meta, čínské Baidu, Amazon nebo IBM.

„Microsoft má ale nyní náskok a může chatbota lépe trénovat,“ říká mediální a technologický analytik Filip Rožánek. Google tak může teď začít ztrácet své dominantní postavení mezi internetovými vyhledávači. „Pokud se nebude schopen rychle přizpůsobit novým trendům a technologiím, mohlo by to rozhodně ovlivnit jeho pozici. Ale s ohledem na současné postavení Googlu na trhu a jeho schopnosti se rychle přizpůsobovat je to v nejbližší době nepravděpodobné,“ odhaduje Lojka.

Nová technologie ovlivní zejména profese bílých límečků, tedy v západních zemích nejpočetnější – střední – třídy obyvatelstva.

Rožánek předpokládá, že v oblasti internetového vyhledávání může Microsoft vzhledem k obrovské popularitě Googlu navíc získat jen jednotky procent trhu, ale zabodovat může především ve firemním sektoru s novou verzí svého pracovního kancelářského balíku. Ten zahrnuje například textový editor Word, tabulkový procesor Excel nebo program na prezentace PowerPoint. I do nich už Microsoft dokázal generativní umělou inteligenci ve formě kopilota, jak jej firma nazývá, zabudovat. Tyto nástroje zvládají vytvořit na základě pár slov prezentaci, analyzovat data z tabulek nebo si vzít informace z dalších aplikací a napsat e‑mail. Společnost už ukázala, jak to funguje, novou verzi nástrojů chce začít prodávat během pár měsíců. V systémech pro řízení firem už je ale kopilot zabudován.