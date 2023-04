Vývojáři obřích technologických firem se v posledních měsících nezastavili a přicházejí se záplavou novinek ve využití umělé inteligence. Souboj mezi Microsoftem a Googlem lze podle českého vědce Tomáše Mikolova, který během své kariéry pracoval v obou těchto společnostech a také ve Facebooku, považovat za souboj o nadvládu nad internetem. Microsoft se snaží narušit dominantní postavení Googlu mezi vyhledávači. Uživatele internetu i obrovské příjmy z reklamy chce přetáhnout pomocí pokročilého chatbota, který je postavený na generativní umělé inteligenci a takzvaných velkých jazykových modelech. Jde o matematický nástroj, díky němuž dokáže chatbot na rozdíl od klasického vyhledávače smysluplně odpovídat na dlouhé otázky či „diskutovat“.

S umělou inteligencí se pracuje už řadu let, teď se ale rozjela obrovská vlna zájmu kolem generativní umělé inteligence jako ChatGPT. Microsoft tento systém nasadil do pokročilého chatbota ve vyhledávači Bing. Jde o zásadní průlom?

Ano i ne. ChatGPT i další velké neuronové jazykové modely fungují na principech, které jsou v těch hlavních bodech už nejméně deset let přibližně stejné. Pro veřejnost je to nyní tak zajímavé téma proto, že jazykové modely jsou rozsáhlejší s větším množstvím parametrů a hlavně jsou k dispozici dema, která si může každý vyzkoušet. Fungují velice zajímavě a evidentně je v tom velká přidaná hodnota. Pomáhá to šetřit čas a dělat věci rychleji a efektivněji než třeba s Google vyhledávačem, protože jazykový model teď komprimuje všechny informace z internetu, dokáže sumarizovat a odpovídat na konkrétní otázky, zatímco Google vyhledávač jen srovnává klíčová slova s obsahem internetu a vygeneruje jen seznam webových stránek. Google zamrzl s technologií v 90. letech a od té doby vlastně jen implementoval vylepšení hlavního principu, tedy vyhledávání přes klíčová slova.

Čím to je, že Google „zamrzl“?

Teoreticky mohl být napřed, ale v Googlu bylo mnohem těžší prosadit přelomové nápady než postupná rozšíření. Zhruba před deseti lety jsem tam pracoval, byl jsem jedním z prvních vědců v Google Brain, což je tým, který vyvíjí technologie v oblasti umělé inteligence. Zabýval jsem se tam výzkumem jazykových modelů včetně generování textu. Už tehdy to mělo velký potenciál ve vyhledávači, ale firma to využila jen například pro vylepšení filtru na spam. Předělat celý vyhledávač pomocí jazykových modelů se nikomu nechtělo.

Google měl téměř monopolní postavení v oblasti vyhledávání a fungovalo tam anglické rčení, které se dá přeložit asi jako „nikdy neměň vítězný tým”. Objevilo se i několik velice inovativních projektů, ale řada z nich dopadla neslavně. I proto bylo v Googlu dost lidí skeptických vůči viditelnějším a větším změnám v jejich vyhledávači. Bylo velké riziko, že firma může o hodně přijít, ale málo co získat, protože prostě neměla konkurenci.

Dá se současný souboj mezi vyhledávači Microsoftu a Googlu nazvat jako souboj o nadvládu nad internetem?

V podstatě ano, tak nějak se na to dá dívat.

Pokročilého chatbota představil pod názvem Bard i Google, zabývají se tím také další velké technologické firmy jako Meta nebo čínské Baidu. Je nyní Microsoft ve vedení?

Ještě to nemám detailně prozkoumané, ale v řadě ohledů je nejspíš skutečně napřed. Google není příliš pozadu, co se týče technologií, ale spíš odvahy vypustit je mezi lidi. Dokud Googlu nic nehrozilo, mohl si to dovolit, teď na tom ale jeho lidé dělají ve dne v noci.