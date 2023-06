A je to! Tenhle výkřik, který zpopularizoval slavný animovaný televizní seriál o postavičkách Pata a Mata, známých to kutilů (spíš nešiků, chtělo by se dodat), bude zřejmě zvolávat stále více lidí v Česku. Rostoucí stavební náklady je v poslední době nutí k tomu, aby místo najmutí stavební firmy sami vzali zednickou lžíci a pustili se do stavby bydlení vlastníma rukama.

Český statistický úřad již v dubnu uvedl, že ceny stavebních prací vzrostly meziročně o 7,8 procenta. Když si k tomu připočítáte, jak obtížné je dnes sehnat kvalitního řemeslníka, tak vlastně není divu, že podle dat maloobchodního prodejce Datart se prodeje v segmentu nářadí od března v některých případech i ztrojnásobily.

Otázkou je, jestli v konečném důsledku nakonec všichni tito „kutilové z donucení“ skutečně ušetří. Příběh o zlatých českých ručičkách je dnes už spíš legendou, manuální zručnost je u mladší generace stále vzácnější. A tak nezbývá než doufat, že všechny ty nově postavené domy a zrekonstruované byty nedopadnou, jako kdyby se na jejich stavbě skutečně podíleli Pat s Matem. A že ten výkřik zmíněný na začátku tohoto textu nebude doplněn zoufalou stavebníkovou poznámkou, kde že to vlastně je.

