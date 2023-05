Trvalo to 33 let – déle, než téměř všichni manažeři investičních fondů působí v oboru, a často déle, než někteří z nich vůbec žijí. Japonský akciový trh opět letí vzhůru. Index Topix od poloviny března stabilně roste a koncem minulého týdne se vyškrábal na nejvyšší hodnoty od srpna 1990. Podobně je na tom i další japonský akciový index Nikkei 225.

Někteří z nejznámějších světových investorů a největších bank na Wall Street se shodují na tom, že japonský akciový trh je momentálně tím správným místem, kam vložit peníze. Jeho větší konkurenti, tedy americký a čínský trh, se potýkají s rostoucími ekonomickými problémy. V případě Spojených států se investoři obávají neshod ve vyjednávání o navýšení dluhového stropu mezi demokraty a republikány. Kdyby Kongres neschválil navýšení stávajícího dluhového stropu ve výši 31,4 bilionu dolarů, tak by americká vláda už na počátku června mohla přestat být schopná splácet své závazky. Čína zase investory zklamává svým pomalým a nerovnoměrným hospodářským oživením.

Stále více investorů se tak obrací k japonským akciím – jen v květnu už zahraniční fondy investovaly do japonských akcií bezmála 16 miliard dolarů, nejvyšší sumu od října 2017. Nejznámějším investorským jménem, které podpořilo růst japonských akcií, byl bezesporu předseda představenstva a CEO Berkshire Hathaway Warren Buffett, který již na počátku roku zvýšil svůj podíl v pěti největších japonských konglomerátech (Itochu, Mitsubishi Corp, Mitsui & Co, Sumitomo Corp a Marubeni). Jak řekl televizi CNBC Jesper Koll ze společnosti Monex Group, Buffettova nedávná cesta do Japonska na setkání s obchodními společnostmi pak byla na trhu považována za „schválení“ investic v Japonsku.