Většina české společnosti v současnosti buď ze svých příjmů nic neušetří a inflace je tak přiblížila chudobě, nebo se jim snížila hodnota úspor. Vyplývá to z průzkumů společnosti PAQ Research, v jejímž čele stojí sociolog Daniel Prokop. Pro celé Česko je podle něj nyní naprosto klíčové zabránit dlouhodobým negativním dopadům inflace na chudší regiony a třídy obyvatel. „Lidé s malým ekonomickým a sociálním kapitálem, kteří zažili nějaké sociální problémy, výrazně častěji říkají, že jim nezáleží na tom, zda je demokracie, či není,“ varuje Prokop.

Česko sužuje vysoká inflace. Jak dopadá na domácnosti? Které skupiny obyvatelstva jsou na tom nejhůř?

Trochu se to lišilo v průběhu roku. Kdybyste se mě zeptal loni v červnu, tak bych řekl, že nejhůř jsou na tom důchodci, především ti samostatně žijící. Tři vlny valorizací důchodů, dvě loňské mimořádné a jedna řádná letos v lednu, jim ale hodně pomohly. Když sledujeme, kolik jim z důchodu zbývá po zaplacení nákladů na bydlení a jídlo, tak vidíme, že jsou na tom v průměru podobně jako před nástupem inflace někdy v listopadu roku 2021. Samozřejmě především ti samostatně žijící na tom i po mimořádných valorizacích nebyli nijak dobře, těm ale zase pomohla lednová řádná valorizace, která zvedla hlavně nižší důchody, a rovněž jim pomohlo výchovné. Důchodci jako celek se zkrátka dostali na srovnatelnou životní úroveň jako před inflací. Byť i mezi nimi jsou ohrožení lidé – zejména samostatně žijící s menšími důchody a nezateplenými domy.

Kdo je tedy teď inflací ohrožen nejvíc?

Chudší polovina domácností s dětmi a mezi nimi samoživitelky. V těchto skupinách sledujeme, že výrazně roste podíl příjmů, který dávají za bydlení a potraviny. Většina z chudší poloviny domácností s dětmi a 60 procent samoživitelek tak v současnosti z příjmů neušetří vůbec nic. Pak je tu další skupina lidí, která sice je schopna šetřit, ale reálná hodnota jejich úspor se navzdory tomu snižuje, protože jim z nich inflace ukusuje víc, než si jsou schopni každý měsíc spořit. To se týká slabší části střední třídy i zajištěnější části seniorů, typicky domácnosti dvou důchodců, kteří měli střední až vyšší příjmy. Lze to zobecnit tak, že většina společnosti buď nic neušetří a inflace je přiblížila chudobě, nebo se jim snížila hodnota úspor.

Většina z chudší poloviny domácností s dětmi a 60 procent samoživitelek v současnosti z příjmů neušetří vůbec nic.

Z vašich výzkumů vyplývá, že asi pětina českých rodin s dětmi reaguje na inflaci omezováním výdajů za vzdělávání či volnočasové aktivity. Jaký to má dopad na děti?

Jde o to, jak dlouho bude takový stav trvat. Půlroční výpadek těchto výdajů by asi roli nehrál, ale dlouhodobé omezení rozvojových aktivit dětí v chudší polovině domácností by už vliv mělo. Vedlo by to k nárůstu nerovností mezi dětmi. Obecně se inflace může promítnout do života dětí dvojím způsobem. Buď zadlužením a destabilizací rodin, například ztrátou bydlení. Nestabilita bydlení má mimochodem velkou souvislost s neúspěšností ve vzdělávání. Když často měníte školy, projeví se to na školních výsledcích. Druhým vlivem inflace je zmíněné omezení volnočasových aktivit. Tím si děti z chudších rodin udržují kontakt se střední třídou a souvisí to také s jejich duševním zdravím a rozvojem.

Jak takovým rodinám pomoci?

Z našich výzkumů vyplývá, že rodiny, které mají nějakou podporu v obci nebo od školy, jako třeba příspěvky na volnočasové aktivity, asistenci s čerpáním dávek nebo obědy zdarma, výdaje za vzdělávání či volnočasové aktivity dětí snižují méně často. V tomhle ohledu je zajímavé, že tuhle podporu v našem výzkumu častěji měli chudší rodiče z bohatých krajů. To ukazují i data o tom, kolik škol poskytuje některým dětem obědy zdarma. Velmi málo to souvisí s chudobou v regionu. Třeba v Praze je poskytuje chudým dětem více škol než v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Takže těm rodinám stát nepomáhá efektivně?

Obecně by pomohlo, kdyby se zjednodušily mechanismy podpory takových rodin. Vezměte si třeba obědy zdarma. K těm se dá dostat přes dva programy, jeden zajišťuje ministerstvo práce a sociálních věcí a ten systém je strašně složitý. Musí se k němu přihlásit kraj, v tom kraji se musí přihlásit škola – odhadnout dopředu, kolik obědů bude čerpat, a když to nestihne do termínu, tak už se nemůže v průběhu roku jednoduše připojit. Čerpat to mohou navíc jen rodiče v hmotné nouzi, což je extrémně malá skupina lidí. Ve výsledku tak tenhle program podporuje 14 tisíc dětí, přičemž reálně je na základních školách minimálně 100 tisíc dětí, které by tuhle podporu měly dostávat.