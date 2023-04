Bankovnictví stojí od svého počátku na principu důvěry klientů. Lidé počítají s tím, že o peníze uložené v bance nepřijdou. S tím je spojen velký úkol peněžních domů – uhlídat riziko v jeho nesčetných podobách. Je nakonec jedno, jestli jde o riziko měnové, úvěrové, provozní nebo reputační. Právě tím, že tento úkol nezvládla, přišla Credit Suisse, druhá největší banka ve Švýcarsku, o důvěru.

Když se to stane, přichází trest. V nejlepším případě pokuta a vynucená náprava pochybení, v nejhorším, jak k tomu došlo nedávno na obou stranách Atlantiku, krach. Po něm, ať už je zvoleno jakékoli řešení, už není náprava v rukou těch, kteří ho způsobili. Od předminulého týdne řídí operace Credit Suisse vedení konkurenční UBS. Ta na základě iniciativy státních orgánů rivala v potížích převzala, aby zarazila paniku klientů.

Byli to oni, kdo masivním vybíráním vkladů banku položil, nicméně na příkladu mnoha událostí a skandálů minulých let (přehled ve spodní části stránek) je vidět, jak nízké důvěře se Credit Suisse (ne)těšila. Masivní odliv začal již v minulém roce. Jen za poslední kvartál 2022 banka přišla o vklady ve výši 111 miliard švýcarských franků. „Spíše než všeobecné zhoršení ekonomických podmínek či vliv růstu úrokových sazeb se jednalo o krizi důvěry po sérii skandálů a špatných obchodů za posledních několik let, které bance způsobily mnohamiliardové ztráty,“ říká Vladimír Vávra, makléř Wood & Company.

V týdnu předcházejícím záchranné akci banka čelila podle listu Financial Times odlivu vkladů kolem 10 mi­liard franků denně. „Časové okno pro řešení problému regulátorem trhu bylo značně omezené,“ vysvětluje Vávra. Stát zasáhl ve snaze zabránit dominovému efektu.

Rychlá akce „švýcarské trojky“

V týdnu před pádem Credit Suisse zařizovala nucenou správu nad trojicí Silicon Valley Bank, Silvergate Bank, Signature Bank americká vláda. Propojený finanční svět se otřásl v základech. Přesto jsou problémy CS v Evropě zatím vnímány spíš jako izolované, nikoliv systémové.