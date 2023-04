Přibližně pětina českých internetových domén a webů bude už brzo plavat v olejové lázni. V nové budově české společnosti Wedos Internet v Hluboké nad Vltavou se po letech příprav rozbíhá ostrý provoz serverů s novým typem chlazení, které spotřebuje o desítky procent méně energie než tradiční datacentra s klimatizacemi.

Firma, kterou před 14 lety založil podnikatel Josef Grill, je jedním z ústředních bodů českého internetu. Wedos se zabývá webhostingem, registrací domén nebo provozem serverů a úložišť. Patří v tom k největším v Česku a do první stovky na světě. Jde přitom už o druhou firmu s podobným zaměřením, kterou Grill založil.

Podruhé a dost

Po absolvování střední rybářské školy šel dnes 49letý jihočeský podnikatel na práva. Na škole si chtěl přes specializovanou firmu zaregistrovat doménu. Celý proces byl ale příliš zdlouhavý, a tak si doménu zajistil sám. Se stejným požadavkem se na něj pak začali obracet přátelé. Grill v tom uviděl byznysovou příležitost. V roce 1997 založil firmu P.E.S. Consulting a značku Forpsi, začal sám domény registrovat a pořídil si také servery, na kterých poskytoval webhosting. O jednoho z největších českých hráčů oboru byl zájem mezi zákazníky i konkurenty. V roce 2005 tak Grill svůj podnik prodal za stovky milionů korun italské společnosti Aruba. Dva roky ještě firmu řídil, pak odešel a začal s rodinou cestovat.

V té době mu bylo lehce přes třicet a cestování a život bez práce Grilla postupně omrzel. Měl ale konkurenční doložku, kvůli které nesměl pět let působit v oboru, musel proto vstoupit do jiného odvětví. Pronajal si prostory v budově v centru města pod hlubockým zámkem a rozjel e‑shop se stavebninami. Když se majitel domu Telefonica O2 rozhodl nemovitost prodat, Grillovi končila stopka pro práci v oboru, dům napojený na optické kabely koupil a založil podruhé v životě podobnou IT firmu.