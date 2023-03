Creative Dock se do byznysového povědomí asi nejvíc zapsal projektem půjček „lidé lidem“ Zonky, který před lety postavil pro skupinu PPF. Obdobných start‑upů a funkčních technologických projektů vybudovala firma pro své klienty celou řadu. Postupem času se společnost rozkročila do dalších sektorů i za hranice Česka. Nyní vidí největší příležitosti k růstu mimo Evropu.

„V Evropě chceme mít silnou nohu byznysu, ale není to oblast, na kterou chceme spoléhat z pohledu růstu. Velké příležitosti vidíme na Blízkém východě. Koupili jsme jednu firmu v Saúdské Arábii a chceme v regionu posilovat. Letos by se na našich celkových příjmech měl podílet 30 procenty,“ říká generální ředitelka Creative Docku Gabriela Teissing. Firma, která ve svých pobočkách v Berlíně, Curychu, Praze a Rijádu zaměstnává přes 600 lidí, chce do budoucna více vsadit i na zelenou energii a umělou inteligenci. Ty by mohly nakonec pomoci i konkurenceschopnosti Evropy.

Kde z byznysového pohledu vidíte největší potenciál pro využití umělé inteligence?

Využití umělé inteligence v byznysu je nesmírně široké. V posledních měsících se do popředí zájmu dostaly jazykové modely, například ChatGPT, jsou to nejrychleji rostoucí uživatelské aplikace v dějinách. Pro mnoho lidí je to poprvé něco „hmatatelného“ od umělé inteligence a má to obrovský zásah. Zájem od klientů je obrovský. Šéfové firem mají pocit, že to zcela změní způsob práce. Sami na sobě ve společnosti zkoušíme, v čem přesně může umělá inteligence v podobě jazykových modelů nejvíc pomoci. A podle toho budeme vědět, kde přesně to pomůže klientům.

K čemu jste došli?

Jsou tři základní způsoby. Je možné využít chat v základní podobě. Usnadní formulaci jakýchkoliv textů, například e‑mailovou komunikaci. Potom je možné kolem základního jazykového modelu postavit a naprogramovat další vrstvu, která se specializuje na konkrétní oblast. Pokud se například rozšíří o právo, pomůže rychleji tvořit smlouvy. Největší potenciál vidíme ve využití umělé inteligence jako chytrého vyhledávače. V Creative Docku máme obrovskou knihovnu nabídek, které posíláme klientům. Je možné v nich vyhledávat podle klíčových slov. Použití umělé inteligence umožní informace vyhledávat v kontextu, tedy mnohem sofistikovaněji.

Umělá inteligence do budoucna nahradí hlavně práci juniorů. Je otázka, jak potom budou získávat zkušenosti.

Jak to bude možné využít u vašich klientů a jejich zákazníků?

Už teď je vidět, že firmy se s pomocí umělé inteligence snaží nahrazovat zákaznickou péči. Zatím lidé narážejí spíše na „hloupé“ chatboty, které je otravují. Ale časem zvládnou nejen odpovídat na otázku, ale třeba i poradenství. Ještě nyní vyvíjíme pro klienty řadu aplikací, které jsou postavené na „klikání“, ale to už brzo nebude aktuální. Očekáváme, že aplikace blízké budoucnosti vás provede například žádostí o úvěr hlasem, bez nutnosti klikat.

Využíváte umělou inteligenci také pro programování při vývoji aplikací?

Necháváme někdy kontrolovat kódy. Nebo ji používáme v případech, kdy si vývojář není zcela jistý, jak vyřešit konkrétní problém. Ale nemyslím, že bychom mohli zcela odstavit lidskou práci a nechat umělou inteligenci, aby naprogramovala celou aplikaci. Jednou se to však stane a práci vývojářů to posune jiným směrem. Rozhodně se zvýší efektivita. Umělá inteligence nicméně do budoucna nahradí hlavně práci juniorů, lidí po škole, a nejen v IT. Je otázka, co se bude dít, jak budou získávat zkušenosti.