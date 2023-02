Zákazníci čím dál víc sledují, kolik co stojí, snižuje se i objem prodaného zboží. Lidé zkrátka začínají šetřit, říká generální manažer obchodní sítě Žabka Radim Lunda. Šetřit musí i Žabka. Řetězec menších prodejen typických především pro střed Prahy a její rušnější ulice se snaží krotit rostoucí náklady na energie a přibrzďuje své někdejší ambice v rozšiřování prodejní sítě. „Tento rok bude spíš o stabilizaci byznysu,“ přiznává Lunda.

Jaký dopad měla pandemie na Žabku, která má řadu obchodů v centrech měst, jež byla covidovými restrikcemi obzvlášť zasažená?

Z médií se zdálo, že obchod s potravinami pandemie takřka nezasáhla, ale nebyla to tak úplně pravda. Během covidu se úplně změnil způsob, jakým zákazníci nakupovali. Lidé se báli, do obchodů chodili málo a kupovali jen to, co potřebovali, což se samozřejmě projevilo na našich tržbách. Nejvíce zasaženo bylo centrum Prahy, kde hlavní část tržeb našich prodejen vytváří turisté. A ti do metropole přestali úplně jezdit. Obchody v centru Prahy si v té době sáhly úplně na dno.

Kolik procent tržeb celé Žabky vytváří turisté?

Při porovnání prodejů ve všech aktuálně 126 obchodech Žabky to procento nebude velké. V přímém centru Prahy je těch obchodů ani ne deset. Pravda ale je, že právě tyto obchody dělají velmi zajímavé tržby.

Zmínil jste, že způsob nakupování se změnil. Vrací se to teď do předcovidových kolejí?

Po prvním roce plném různých restrikcí se lidé začali do obchodů vracet, zase nás ale začal ovlivňovat velký nárůst e‑commerce. Všichni se brutálně vrhli na online prodeje. I my jsme se spojili s několika partnery jako třeba Dáme Jídlo nebo s Boltem či Woltem, u nichž si bylo možné objednat dovážku nákupu z Žabky. Bylo vidět, že tržby se v celém segmentu prodeje přelévají do onlinu. Loni pak pomalu odezníval covid a zdálo se, že se vše uklidňuje a vrací do normálu, a pak najednou přišla válka. Kdybych to měl říct ve zkratce, tak předcovidový rok 2019 byl nejlepším, jaký v Žabce pamatuji. Od té doby jsme se na podobná číslo nedostali. Mluvím hlavně o počtu zákazníků. Nyní je navíc na jejich nákupech znát, že hodně přemýšlí, za co a kolik utratí. Vidíme, že nakupují spíš častěji a jen to, co spotřebují. Zatímco dřív u nás neváhali kupovat prémiovější potraviny, teď sahají po levnějších věcech. Jen pro představu, už jsme skoro vyřadili ze sortimentu salám gothaj, ale teď ho zákazníci opět chtějí.