Velké technologické společnosti se již nějaký ten měsíc potýkají s řadou problémů a musí osekávat náklady. Jen v lednu tak propustily desítky tisíc zaměstnanců. Microsoft vyhodil na dlažbu pět procent zaměstnanců, Alphabet a Spotify šest procent a třeba firma Coinbase umožňující nákup a prodej kryptoměn se rozloučila s pětinou svých lidí. Akcie těchto technologických obrů přitom v témže měsíci shodně posilovaly. Stejně tak i celý technologický index Nasdaq Composite, který poskočil vzhůru o více než deset procent. Čím to?

Investoři se zřejmě rozhodli uvěřit, že personální úspory pomohou vylepšit hospodaření firem. Jenže ruku na srdce, kolika firmám se podařilo proškrtat k lepším výsledkům? Podobně naivně působí i druhý důvod, proč akcie rostou. Investoři jsou evidentně v duchu přísloví „přání otcem myšlenky“ přesvědčeni, že zpomalení růstu americké ekonomiky donutí americký Fed snížit již ve druhé půlce letošního roku úrokové sazby. To by akciím samozřejmě pomohlo. Potíž je v tom, že představitelé Fedu ve svých prohlášeních důsledně odmítají, že by k snížení sazeb mohli letos přistoupit.

Krásně se tak ukazuje, jak jsou některé bubliny ve finančním světě odolné vůči prasknutí. O to větší je to potom rána, když konečně vybouchnou. Mimochodem, když praskla na přelomu tisíciletí internetová bublina, víte, jak dlouho trvalo indexu Nasdaq, než se dostal zpátky na rekordní hodnoty z března roku 2000? Patnáct let. Tak jen abyste pak nebyli překvapeni.

Přeji pěkné čtení.