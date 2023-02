První únorový den se na twitterovém profilu Cassandra B.C. objevil jednoslovný příspěvek: Sell. Poněkud kryptická zpráva získá jasnější význam, když zjistíte, že pod zmíněnou přezdívkou vystupuje na této sociální síti Michael Burry, legendární investor, který jako jeden z mála před 15 lety předpověděl americkou hypoteční krizi a vydělal na tom sobě i investorům ve svém fondu stovky milionů dolarů.

Jeho tweet „Prodej“ je zřetelným výrazem Burryho nedůvěry v další vývoj na akciových trzích. On sám ostatně své akciové portfolio už v průběhu loňského roku zcela vyprodal a ponechal si cenné papíry jedné jediné firmy. Společnosti Geo Group, která spravuje soukromé věznice a zařízení pro duševní zdraví. Čímž dal poměrně jasně najevo, co si myslí o dalších vyhlídkách celé americké ekonomiky.

Na počátku letošního roku to ale na akciových trzích vůbec pesimisticky nevypadá. Americké burzovní indexy letí vzhůru a zažívají nejlepší start do roku za mnoho posledních let. Základní otázky tedy zní: Potvrdí se opět Burryho věštecké schopnosti a akciové trhy čeká pád? A jak a do čeho by v současné situaci měli investoři vkládat peníze?

Rok, který chcete vymazat z paměti

Zatímco letos akciové trhy stoupají, na minulý rok by většina investorů nejraději rychle zapomněla. Hodnota indexu S&P 500, složeného z pětistovky největších amerických firem, klesla bezmála o pětinu. Podobně se snížila i hodnota indexu MSCI World, složeného ze zhruba 1600 největších firem z celého světa. A výjimkou nebyla ani pražská burza, jejíž index PX klesl o 16 procent. Není divu, že v takovém prostředí se nové firmy na burzu nikterak nehnaly – počet primárních úpisů akcií loni meziročně klesl o 45 procent.

Doslova výplachem si pak prošly akcie technologických firem, které byly investorskými miláčky předchozích let. Hodnota akcií Amazonu loni spadla na polovinu, Alphabet ztratil 40 procent, Microsoft 30 procent a Meta Platforms (Facebook) a Tesla dokonce přes 60 procent hodnoty.

Jak říká český investor Daniel Gladiš, zakladatel fondu Vltava Fund Sicav, již loni se ukázalo, že skončila éra, v níž americký akciový trh a zvláště pak technologický sektor rostl nejrychleji ze všech. „Americký trh od počátku roku 2022 zaostává za jinými hlavními regiony a technologický sektor je na tom ještě hůř. Tento trend by měl nadále pokračovat,“ domnívá se Gladiš.

Řada firem v technologickém sektoru podle něj zanikne, řada bude živořit a akcie těch nejlepších mohou čekat na nová maxima mnoho dalších let. „Splaskávání této bubliny ještě podle mého názoru neskončilo,“ domnívá se.