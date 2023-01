Potenciál země s téměř 1,5 miliardy obyvatel, což je třikrát tolik, co jich žije v Evropě, se zdá být obrovský. Stále častěji se ale ukazuje, že uloupnout z něj v Číně kousek pro sebe a dlouhodobě se tam udržet bývá pro zahraniční podnikatele nesmírně drahé, a někdy dokonce nemožné. Že se odtamtud stáhne, se právě rozhoduje třeba Škoda Auto. Její prodeje se tam loni propadly zhruba na dvě třetiny úrovně, jaké automobilka běžně dosahuje na „trpasličím“ českém trhu. A není to zdaleka jediný případ podnikatelského krachu v Číně.

V záplavě článků hlásajících, že se ta či ona česká společnost vydává podnikat do nejlidnatější země světa, je příkladů skutečného úspěchu jen málo. Statistiky říkají, že podle objemu vývozu směřujícího na tamní trh patří Číně 16. místo. Za prvních 11 měsíců loňského roku tam zdejší firmy vyvezly zboží za necelých 60 miliard korun, tedy méně než například do Rumunska. S úspěšností českého zboží v Číně to vypadá stejně jako před rokem, pěti nebo deseti. Těžit domnělý potenciál se daří jen několika málo vyvoleným.

Rozhoduje prémiová kvalita

Podle zástupců českých firem, které tam podnikají, čínský trh v posledních letech dozrává. Rozšiřuje se nabídka místních producentů, což zužuje prostor pro byznys ze zahraničí. Nárůst počtu movitých zákazníků už zhruba v posledních pěti letech nestačí kompenzovat tlak místní konkurence.

Právě to decimuje například prodeje škodovek Číňanům. Zatímco v nejúspěšnějších letech jich tam mladoboleslavská automobilka dokázala prodat i 300 tisíc, loni to nebylo ani celých 45 tisíc. „Z důvodu sílící konkurence a enormního tlaku na ceny, a to jak ze strany prémiových značek, které se začaly cenově přibližovat, tak i ze strany domácích výrobců, se velmi výrazně snížil tržní prostor v segmentu, ve kterém se pohybuje také Škoda,“ uvádí mluvčí automobilky Simona Novotná.

Jinými slovy běžná auta střední třídy si už Číňané prostě dokážou vyrobit sami. Mnohem dál jsou také v elektromobilitě, ani tam nedokáže Škoda Auto konkurovat.

Její příběh není ojedinělý. Čína už pokořila celou řadu jiných podnikatelů, když nedokázali nabídnout dostatečně luxusní a prémiový výrobek. „Na to, abyste se prosadili v Číně, potřebujete high‑tech produkt nebo absolutní špičku v oboru,“ potvrzuje konzultant Sinovia Consult a bývalý diplomat v Číně Jan Hebnar. „Český export je sice velká část tuzemské ekonomiky, ale většinou ho netvoří finální produkty. Společností, které ho dokážou vyrobit a vůbec uvažovat o vstupu na čínský trh, je tady poměrně málo,“ dodává.

Čína má navíc chuť a silnou ambici dotahovat se na zahraniční dodavatele, často s využitím okopírovaných technologií. Každá společnost, která se tam pustí, musí počítat s tím, že místní partneři využijí její know‑how k vlastní produkci. Dostatečnou ochranu neposkytují ani licenční smlouvy či zákazy konkurence.