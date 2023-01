Dlouho očekávaná novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele přinesla hned zkraje roku jasnější pravidla pro vyřizování reklamací. Mění i pravidla týkající se slev a zveřejňování recenzí na produkty.

Reklamovat je dál možné vady, které se projeví ještě dva roky od nákupu. Jestliže to zákazník udělá v prvním roce, musí podnikatel prokázat, že zboží bylo poškozeno až poté, co ho spotřebitel převzal. Až dosud měl tuto povinnost jen 6 měsíců od prodeje. Ve druhém roce lhůty pro reklamaci to bude naopak spotřebitel, kdo bude muset ve sporu prokázat, že zboží při převzetí vadné bylo. „Příkladem vady, za kterou bude prodejce odpovědný, může být nepřiléhavý šev na oblečení, případně špatně provedený svár či nekvalitní těsnění na jiném typu zboží. Za vadu zboží bude považována také situace, kdy zboží nebude mít životnost, jakou spotřebitel může očekávat, například sjeté pneumatiky již po pár měsících běžné jízdy, rychle se rozpadající obuv či baterie, která po pár týdnech užívání začne ztrácet kapacitu,“ vysvětluje advokát Michal Lieskovan z advokátní kanceláře Kropáček LEGAL.

Mění se také způsoby vyřizování reklamací. V prvé řadě má spotřebitel právo na opravu nebo výměnu za nový kus podle vlastní volby, pouze výjimečně bude moci chtít slevu nebo od smlouvy odstoupit. O vyřízení reklamace musí prodejce navíc zaslat spotřebiteli zprávu, to vše do 30 dnů od jejího podání.