Pět let nepil alkohol, přesto dostával nabídky na spolupráci od značek vyrábějících takové nápoje. Jonáš Čumrik alias Johny Machette je jedním z prvních českých influencerů, tedy tvůrců mediálního obsahu, které si značky začaly najímat pro svou propagaci. Čumrika sledovali nezletilí. Kdyby na ně vyrukoval s alkoholem, měl by problém se zákonem a poškodil by svoji osobní značku. „Nesmyslné nabídky mě vždycky štvaly. Proč si o mně něco nezjistili, než mi nabídli peníze?“ ptá se.

Influencer marketing je teprve asi deset let stará disciplína. Co do objemu investic rychle roste. Vytvořila specifický druh vztahu mezi obchodními partnery. Influenceři dost často nejsou obeznámeni s marketingovou praxí a potřebami firem. Často jde o vyhraněné osobnosti; někteří vyžadují absolutní respekt k tvorbě, jiní vítají pomoc.

Umění dobře si vybrat

Vytvořit funkční spolupráci není snadné. Klíčový je dobrý výběr influencera a přesné zadání, kterému dobře porozumí. I tak může tisíc věcí cestu k důvěryhodné a efektivní reklamě zhatit. Jde třeba o tak citlivé a neuchopitelné věci, jako je emocionální vztah tvůrce ke značce. Pokud ji má rád, je spolehlivější a efekt je větší, potvrzují experti. Opačně to však vůbec platit nemusí. Lidé zastupující firmy by emoce naopak měli omezit. „Nejčastější problém, se kterým se potkáváme, je, když si klient vybere influencera podle osobní sympatie. Nikoli podle cílové skupiny. Je pak často velmi náročné ho přesvědčit, že to není dobrý nápad,“ říká Adéla Vašíčková, která vede oddělení influencer marketingu komunikační skupiny Publicis Groupe.