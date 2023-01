Česku hrozí, že ze stávající krize vyjde jako jedna z nejpostiženějších zemí, varuje ekonom Pavel Kysilka. Pro řešení současné situace je podle něj v první řadě nutné ze státních úřadů propustit několik desítek tisíc lidí, kteří chybí ve firmách a zároveň rozpočet stojí miliardy korun ročně. Pak je třeba dokončit transformaci, tedy provést reformu zdravotnictví a důchodů a uvolnit byrokracií zaškrcené investice do infrastruktury, energetiky, bytové výstavby a obrany.

„Bez těchto změn se ekonomika jako celek nehne dopředu a rozhodně se bez nich nevyhneme domácí krizi,“ doplňuje. Kysilka před třiceti lety stál u zrodu samostatné České republiky. Z pozice viceguvernéra Státní banky československé, později České národní banky, řídil měnovou odluku. „Volba padla na mě. Byl jsem mladý, měl velké ego i chuť riskovat. Zároveň jsem se předtím na půdě akademie zabýval historií československých ekonomických reforem,“ vzpomíná ekonom.

Česká republika vznikla 1. ledna 1993. Samostatné koruny se ale dočkala až v únoru. Šlo to stihnout rychleji?

Už od poloviny roku 1992 jsme se připravovali na možné zavedení samostatné měny. Jen připomínám, že Vladimír Mečiar a Václav Klaus se dohodli na rozdělení státu na Česko a Slovensko, ale měli jsme mít dál společnou měnu – československou korunu.

Proč tedy myslíte, že o to usilovali?

Zřejmě tím chtěli zmírnit psychický šok, který rozdělení v občanech obou států vyvolalo.

Co změnilo jejich názor?

Docházelo k obrovskému přesunu peněz ze Slovenska do Česka. Všichni spekulovali na to, že k rozdělení měnové unie stejně nakonec dojde, takže bude lepší držet české koruny než ty slovenské. Jejich úvaha se ukázala jako správná: po rozdělení měny slovenská koruna několikanásobně devalvovala.

Jak samotná měnová odluka začala?

Na co nejrychlejší provedení měnové odluky jsem tlačil právě kvůli transferům peněz ze Slovenska do Čech. Na Slovensku hrozilo vyschnutí likvidity a u nás zase inflace z přílivu peněz. V lednu jsem požádal o naléhavé svolání mimořádné schůzky s vybranými členy vlády. Sešli jsme se hned v první polovině měsíce. Na této schůzce byl premiér Klaus pod tlakem na zavedení samostatné koruny nejen ze strany centrální banky, ale i části svých kolegů z vlády. Po této schůzce mě poslal za Vladimírem Mečiarem do Trenčianských Teplic, kde jsme se dohodli na postupu. Zajímavé bylo, že i Slováci byli politicky a technicky dobře připraveni. Měli natištěné bankovky, ostatní organizační a legislativní věci jsem jim předal. Tam padlo i datum 8. února.

Takže kdyby vláda chtěla, tak jsme mohli mít vlastní měnu hned od ledna?

Samozřejmě. To jsme dokonce Klausovi nabízeli. Technicky byla měnová odluka připravená už od roku 1992. Měli jsme vše – kolky, zákony i plán. Záleželo jen na politicích.

Jak celý proces přípravy vlastní měny probíhal?

Kromě kolků jsme měli připravenou i jednu bankovku, a to dvousetkorunovou od Oldřicha Kulhánka. Byla připravená organizace odluky a logistika včetně přepravy a zajištění tisíců míst, kde se měly staré bankovky měnit za okolkované. Policie, armáda a Útvar rychlého nasazení zajišťovaly bezpečnost. Celkem bylo zapojeno 40 tisíc lidí.