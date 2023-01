Třicet let po poklidném rozdělení federace zůstává Česká republika ekonomicky i sociálně před Slovenskem. Ačkoliv před deseti lety se zdálo, že Slováci za pár let Česko dotáhnou, záhy jim došel dech. „Neudrželi tempo reforem, ty vystřídala lhostejnost až apatie,“ řekl Ekonomu analytik České spořitelny a člen vládního poradního sboru NERV Petr Zahradník. Výsledkem tedy je, že i když je Česko co do počtu obyvatel sotva dvakrát větší než Slovensko, tuzemská ekonomika měřená hrubým domácím produktem je větší téměř 2,5krát.

Reformy versus tradice

Podle projektu Index prosperity, společného šetření České spořitelny a portálu Evropa v datech, jenž hodnotí desítky ekonomických a sociálních parametrů, se Česko loni propracovalo na pozici deváté nejlepší ekonomiky Evropské unie. Slovensko zůstává na 21. místě, za řadou středoevropských postkomunistických zemí. Česko je zatím ekonomicky silnějí a i díky své průmyslové tradici a výhodné poloze konkurenceschopnější.

Slovenská situace je složitá. Podle ekonoma Pavla Kysilky tato země Česko předběhla ve fiskálních reformách a vůči byznysu vstřícných změnách penzijního a zdravotního systému či pracovního práva. Nyní však na Slovensku reformní elán chybí a tamní národohospodáři hovoří o pasti ekonomiky středních příjmů. Připomínají, že dohánění vyspělé Evropy prozatím ustalo. Rozbor slovenského ministerstva financí dokonce varuje před hrozbou kopírování vývoje zadlužených jihoevropských zemí – v důsledku předstihu mezd před produktivitou, rozpočtových deficitů a úbytku zahraničních investic.

„Období mezi roky 2010 a 2020 představovalo pro Slovensko promarněnou dekádu. Česko toto desetiletí využilo lépe a posunulo se více k průměru Evropské unie, zatímco my jsme se od něj vzdálili,“ zhodnotil situaci slovenský ekonom Luboš Vančo z poradenské společnosti KPMG.

Dnešek hraje pro Česko

Předvídat ekonomickou budoucnost je obtížné, o současnosti nicméně mnoho vypovídají údaje statistik. A z nich plyne, že ani celkově rychlejší růst Slovenska nesmazal velké historické rozdíly. Slovenský HDP na osobu se mezi lety 1992 a 2020 podle dat Světové banky zvýšil o 161 procent, zatímco v Česku jen o 85 procent.

Češi také zůstávají podstatně majetnější než Slováci. Podle šetření nadnárodní pojišťovny Allianz finanční bohatství na osobu v Česku představuje 472 tisíc korun, zatímco na Slovensku ani ne polovinu, jen 183 tisíc korun. Pokud jde o mzdy, ty v letošním druhém čtvrtletí v Česku vystoupaly na 40 086 korun, na Slovensku v přepočtu jen na 31 630 korun. Tomu odpovídá hrubý domácí produkt na osobu po přepočtu paritou kupní síly: v Česku podle dat Světové banky představuje 44 261 dolarů, o třetinu více než na Slovensku, kde se jedná o 33 010 dolarů.

V Česku zůstává i vyšší hodinová produktivita práce, 41 dolarů oproti 36 dolarům na Slovensku. Vysvětlením je dlouhodobě větší ochota k investicím. Na ně se předloni v Česku, které je v tomto ukazateli po Irsku a Maďarsku třetí v Evropě, vynaložilo 26 procent z nově vytvořené hodnoty. Na Slovensku jen 20 procent. V Česku se také celkově odpracuje více času. Lidé v obou zemích sice v průměru v práci stráví stejně dlouhou dobu – 39,9 hodiny týdně. Nicméně česká nezaměstnanost je ve výši na 2,8 procenta, zatímco na Slovensku atakuje sedm procent, a tak je do ekonomiky zapojena menší část populace.