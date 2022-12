První letošní mrazivější epizoda, která do Evropy přišla před polovinou prosince, naznačila, jak bude v energetice probíhat nastupující zimní sezona. Klesne‑li na většině kontinentu teplota pod bod mrazu, nastane panika. Německý regulátor začne vyzývat obyvatele i firmy, ať šetří plynem ještě víc. Také ve Francii musí řešit, jak zajistit dostatečný výkon pro pokrytí vyšší poptávky kvůli mrazu. A to ve chvíli, kdy je podstatná část tamních jaderných reaktorů kvůli poruchám v nucené odstávce. Francii pomůže dovoz odjinud a – stejně jako jinde na kontinentě – také dosluhující uhelné elektrárny. A do toho ceny plynu a elektřiny po celé Evropě povyskočí nahoru, protože zdrojů není dost.

Evropa přitom může poděkovat nezvykle teplému počasí v říjnu a listopadu. Spotřeba plynu napříč Evropou klesla ve srovnání s průměrem předchozích tří let o více než čtvrtinu. V domácnostech nebylo třeba tolik topit, průmysl zase odebírá méně kvůli vysokým cenám. A nevyrábí se tolik elektřiny z plynu. Kde to jde, ho nahrazuje uhlí.

Pokud vydrží omezení spotřeby o deset procent, může být v zásobnících dostatek plynu před příští zimou i bez ruských dodávek.

V Česku klesla spotřeba plynu – po očištění o vliv počasí – na podzim meziročně takřka o pětinu. Na rozdíl od plynu se firmám ani domácnostem nedaří šetřit elektřinu, její spotřeba klesla ve třetím čtvrtletí pouze o necelá tři procenta (a to ještě bez teplotního očištění). Úspory nicméně budou ještě přibývat. Podle průzkumu agentury IPSOS pro ČEZ jen 18 procent zákazníků neplánuje žádná úsporná opatření.

Cenu plynu určuje jeho dostupnost

Budou‑li někdy historici hodnotit letošní rok v evropské energetice, budou zkoumat zejména příčiny prudkého vzestupu ceny elektřiny a plynu. Ačkoliv většina politiků dává vzestup ceny především do souvislosti s ruskou agresí, do značné míry za něj může nekoncepční energetická politika v Evropě. A s ní související nedostatek zdrojů.

Ceny elektřiny i plynu, které jsou vzájemně provázané, na burzách vystoupaly na svá maxima během srpna. Pak začali evropští politici mluvit o zavedení cenových stropů. A přestože se v případě plynu doposud neshodli, ceny během podzimu klesaly. „Kombinace alternativních dodávek, tedy zejména zkapalněného plynu LNG, nižší spotřeby a nadprůměrného naplnění zásobníků, přinesla na trh úlevu, relativní nedostatek plynu a z toho plynoucí vysoké ceny přetrvávají,“ říká analytik ČSOB Dominik Rusinko.