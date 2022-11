Podniky, které zásobují teplem zhruba třetinu českých do­mácností, čeká náročné období. Většina teplárenských provozů ještě přednedávnem sázela na to, že se kotle na hnědé či černé uhlí nahradí modernějšími na zemní plyn. A v menší míře se počítalo také s přechodem na biomasu či se spalováním odpadu. Ruská invaze na Ukrajinu a s ní související energetická krize plány na rozsáhlou modernizaci narušily.

Týká se to hlavně menších provozů, kde se počítalo s koncem uhlí už do konce letošního roku. Ministerská vyhláška o předcházení stavu nouze jim nyní umožňuje pokračovat se spalováním tradiční suroviny nejméně do jara. Proklamovaným cílem vyhlášky je zajistit snížení spotřeby plynu po dobu trvání této topné sezony.