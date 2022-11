Lidstvo odpradávna bojovalo se stárnutím. Vědci, šarlatáni či obchodníci vymýšleli různé lektvary nesmrtelnosti a dlouhověkosti. Nyní se k nim přidává i oscarový americký herec Brad Pitt. Ten vstoupil do světa kosmetiky se značkou Le Domaine, kterou založil spolu s reno­movaným francouzským vinařem Marcem Perrinem. Základ jejich krémů prý vyvinuli vědci z výtažků vinné révy a dalších rostlin s cílem zpomalit stárnutí kůže.

Do světa byznysu vstoupila v posledních letech i řada dalších celebrit, které už nevyužívají svou popularitu jen k vyšším gážím za herecké, pěvecké nebo sportovní výkony či k zapůjčení své tváře na propagaci zavedených firem. Místo toho stále častěji zakládají vlastní značky, které obvykle nabízejí kosmetiku, oblečení nebo jídlo. Jejich úspěchu napomáhají sociální sítě, které šíří věhlas firem těchto celebrit rychleji než letákové kampaně nebo internetové reklamní bannery.

Například Pittova partnerka z 90. let a také držitelka Oscara herečka Gwyneth Paltrowová začala před 15 lety vydávat newsletter s ezoterickými radami, jak žít správně. Propagátorka zdravé výživy se sklony k vědecky nepodloženým doporučením měla ve svém podnikání úspěch. Dnes na svém webu a e‑shopu Goop prodává i kosmetiku, oblečení, vybavení bytu, sexuální pomůcky nebo údajně léčivé přípravky. Podle magazínu The CEO je dnes hodnota Goopu 250 milionů dolarů.

Ještě více zbohatla díky své značce kosmetiky Fenty Beauty zpěvačka Rihanna. Podle časopisu Insider je hodnota firmy, kterou vlastní napůl s módním koncernem LVMH, 2,8 mi­liardy dolarů.

Herec Brad Pitt pověsil herectví na hřebík a nyní se chce zaměřit na duchovní růst a také podnikání. Foto: Profimedia

Dalším, mezi celebritami populárním oborem podnikání je alkohol. Vlastní značku mají herci Ryan Reynolds, George Clooney či Dwayne „The Rock“ Johnson. Do Johnsonovy úspěšné tequilové značky Teremana nyní investoval jako strategický partner známý německý výrobce likérů a destilátů Mast‑Jägermeister.

Filmové a hudební hvězdy také často vlastní produkční firmy na výrobu zábavních pořadů či muziky. Jednou z nich je i zmíněný Brad Pitt. Nebo herečka Reese Wither­spoonová, která loni prodala část své produkční firmy Hello Sunshine mediální společnosti založené investičním gigantem Blackstone. Agentura Reuters odhadla hodnotu transakce na 900 milionů dolarů.

Na produkci se zaměřil také jeden z nejúspěšnějších basketbalistů světa LeBron James a i on svou firmu už výhodně zpeněžil. Skupině investorů včetně Nike prodal minoritní podíl ve své společnosti SpringHill v hodnotě 725 milionů dolarů. Kromě toho James vlastní podíly v dalších firmách, z nichž některé získal výměnou za propagaci, přičemž časem tyto akcie stouply na hodnotě. Loni tak majetek basketbalisty, který si více než sportem vydělal podnikáním a investováním, překonal podle Forbesu miliardu dolarů.

Do stejné kategorie patří také dnes už vysloužilý tenista Roger Federer. Před třemi roky se stal spolumajitelem švýcarského výrobce tenisek On. Tuto rychle rostoucí firmu loňský vstup na new­yorskou burzu ohodnotil na 11 mi­liard dolarů. Za letošní první pololetí měl teniskový On tržby půl miliardy dolarů, meziročně o 66 procent více.