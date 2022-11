Zdravotnická legislativa je často nekvalitní a uvádění nových produktů na trh rigidní a nepřehledné. To je podle advokáta Martina Dymáčka a konzultanta Jana Zahálky potřeba změnit. Proto spolu s dalšími experty na zdravotnické právo Martinem Schimmerem a Pavlem Kroupou založili Poradní unii pro legislativu ve zdravotnictví (PULZ). O problémech, které tíží pacienty i specializované firmy, chtějí veřejně debatovat. „Dnes je zdravotnický systém silně vychýlen ve prospěch zdravotních pojišťoven, které drží kasu. Regulátor často čeká na jejich stanovisko a teprve pak začne konat,“ řekl Ekonomu Dymáček.

Co je vlastně cílem vaší unie?

M.D.: Pracujeme se zdravotnickou legislativou už dlouhá léta a vidíme problémy v praxi. Takové, které dobře zná i veřejnost, ale už nezná jejich příčinu. Například, že pacienti na endoprotézu čekají rok. Na vině je částečně nekvalitní legislativa a také, jak s ní regulační orgány nakládají.

Není hlavním limitem ekonomika, nedostatek peněz?

M.D.: To je samozřejmě klíčové, ale legislativa a její uplatňování mají také zásadní význam. Existují tu totiž regulace, které bezdůvodně omezují dostupnost zdravotních služeb na trhu.

Co konkrétně by se mělo v zákonech změnit, aby lidé endoprotézy dostávali do několika měsíců?

J.Z.: Jde vlastně o ochranu práv pacienta, ale trochu jinak, než jak se obvykle chápe. Chtěli bychom na to jít přes úhradový systém a lékařům rozvázat ruce, aby takové věci mohli dělat. Většinou totiž nejde o kapacitní důvody – když například máte problémy s kolenem a nechtějí vás poslat na magnetickou rezonanci, je to proto, že se lékař obává naordinovat drahou péči. Je mezi dvěma mlýnskými kameny. Na jedné straně má povinnost co nejlepší péči poskytnout, na druhé straně mu stojí za zády zdravotní pojišťovna a on se bojí, aby nepřekročil stanovený limit.

Zkoušeli jste někdy o těch problémech diskutovat s ministerstvem? Proč je chcete řešit veřejně?

M.D.: Snažíme se o změny v systému i na odborné úrovni a při diskusích s ministerstvem zdravotnictví. Nejnověji šlo například o cenovou regulaci léčiv a zdravotnických prostředků. Když jsme tato témata začali otevírat a ptát se, proč je systém nastavený takto rigidně, bylo nám řečeno, že tímto směrem se debata nepovede. Proto jsme se rozhodli založit PULZ a zahájit nad tématy, která nás dlouhodobě trápí, veřejnou diskusi.

Máme sice asi nejlevnější léky v Evropě, jenomže mnoho z nich tu kvůli tlaku na úspory vůbec není. To samé nyní hrozí u zdravotnických prostředků.

Povede tento váš tlak k tomu, že zdravotnictví pojme ještě více peněz? Už teď je to 400 miliard korun ročně.

J.Z.: Zdravotnický rozpočet bobtná, pokud však jde o zdravotnické prostředky, o nichž se zatím bavíme, ve hře je několik miliard korun. Máte nicméně pravdu: to, že zdravotní péče bude stále dražší, je neoddiskutovatelné. A je to velká politická a ekonomická otázka. Do toho ale vstupovat nehodláme. My chceme, aby se hrálo podle rovných pravidel, tak jak jsou nastavena. Nebo aby konečně vznikla. Tedy zajistit, aby zdravotní péči, na jakou pacienti mají nárok, skutečně dostávali. Ne vždy tomu tak je – máme asi nejlevnější léky v Evropě, jenomže mnoho z nich tu právě kvůli tlaku na úspory vůbec není. To samé nyní hrozí u zdravotnických prostředků.