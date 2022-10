Ať se v dnešní době člověk pohybuje v jakémkoli odvětví, buď jako spotřebitel, nebo jako producent, inflace ho zasáhla prakticky ze všech stran. Trh s nemovitostmi se svými specifiky není výjimkou. Ceny nemovitostí, které v poslední době prudce rostou, odpovídají změnám všech faktorů, na kterých je právě výše ceny závislá. Z tohoto pohledu se nejedná o žádnou anomálii.

Prvním z faktorů je stavební materiál. Už od covidových dob, kdy se průmyslová výroba dostala do výrazných turbulencí a zejména čínští výrobci museli značně omezit svoji produkci, je realitou nedostatek stavebního materiálu. To vede ke dvěma skutečnostem. Ke zpoždění staveb a k nárůstu jeho ceny. První skutečnost je mnohem závažnější a má větší dopady na celý trh. Určitá část developerů a jejich klientů je schopna a ochotna akceptovat vyšší cenu. Pokud ale ani za vyšší objem peněz nelze sehnat stavební materiál, dostáváme se do pasti, ze které není úniku.

Zpoždění výstavby s sebou nese další náklady v podobě nemožnosti nastěhovat se do vlastního bytu či domu, odkladu pořízení vybavení domácnosti, které průběžně zdražuje, nebo vícenákladů na stavební práce, které se v čase posouvají.

Dalším druhem zpoždění je uspání celých projektů s tím, že budou realizovány za několik let, kdy bude situace na trhu zdravější a o nemovitosti bude vyšší zájem. Logicky tak klesá počet nabízených nemovitostí, u nichž se vzhledem k převyšující poptávce zvedá cena. Která opět začíná dusit poptávku. Hlava 22 jak učebnice.