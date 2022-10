Na podlaze osmiúhelníkového ringu ve směsi potu a krve zápasí dva svalnatí chlapi. Jeden z nich zuřivě škrtí soupeře a ten po chvíli odklepává rukou na znamení, že se vzdává. Pouhou půlminutu před koncem posledního, pátého kola se takhle 12. června tohoto roku dočkal český zápasník Jiří Procházka největšího sportovního úspěchu svého života. Stal se prvním českým šampionem prestižní organizace UFC, v níž spolu muži i ženy zápasí ve smíšených bojových uměních neboli MMA (Mixed Martial Arts).

Pro devětadvacetiletého Procházku to byl nejen úspěch sportovní, ale zároveň i finanční. Za samotný zápas měl dostat 350 tisíc dolarů, za výhru získal dalších 100 tisíc dolarů, za mediální „povinnosti“ 32 tisíc dolarů a za to, že jeho mač byl zápasem večera, 50 tisíc dolarů. K tomu všemu obdržel také fanouškovský bonus – mezi tři zápasníky se rozdělilo 60 tisíc dolarů v bitcoinech. Procházka v této kryptoměně získal v tehdejším kurzu dalších 20 tisíc dolarů. Jeho celkový výdělek před zdaněním tak činil v přepočtu takřka 13 milionů korun.

I příklad jihomoravského gladiátora ukazuje, v jaký byznys se MMA v posledních letech vyvinulo. Ještě před čtvrt stoletím se přitom o tomhle krvavém zápolení mluvilo jako o lidských kohoutích zápasech, a tehdejší americký senátor John McCain jej dokonce chtěl zakázat. A vlastně se nebylo moc čemu divit.

Krev, pot a peníze

První zápasy MMA v 90. letech minulého století byly v podstatě divokou rvačkou bez pravidel. Když organizace UFC pořádala v listopadu 1993 první turnaj, zápasilo se bez rozdílu vah a bez časového limitu.

To už dávno neplatí, dnes v UFC soupeří muži i ženy celkem v osmi váhových kategoriích. Zápasníci musí mít rukavice, chrániče zubů a na rozdíl od minulosti jsou zakázány některé obzvlášť tvrdé útoky, jako například píchání do očí nebo kopání kolenem do hlavy ležícího soupeře. Bojuje se na tři, respektive pět pětiminutových kol (v případě zápasů o titul) a rozhodčí každé kolo hodnotí systémem deseti bodů – vítěz kola dostává 10, poražený sedm až devět.