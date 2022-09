Obrazovky ve výrobní hale i na chodbě k jídelně ukazují spotřebu energií. Zobrazují aktuální údaje na jednotlivých pracovištích, u každé části výrobní linky, průměrnou spotřebu i odchylky od předchozích směn. Pracovníci závodu Knauf Insulation v Krupce kousek od Teplic čísla i grafy na obrazovkách bedlivě sledují. Jsou finančně motivováni, aby energií šetřili. Hlídat všechno, včetně drobných odchylek dává smysl. Při současných cenách tvoří výdaje na energie až 40 procent výrobních nákladů.

Díky nepřetržitému sledování spotřeby mají zaměstnanci okamžitou zpětnou vazbu. Ve fabrice, kde vyrábějí minerální vlnu pro zateplení, díky nasbíraným datům vědí, na jakou spotřebu energií mají při výrobě cílit. Je‑li odběr vyšší, něco nesedí. Třeba operátoři něco špatně nastavili, zapomněli snížit otáčky ventilátoru nebo dostatečně nevyčistili stroj po předchozí várce. Byť pro laika to vypadá, že z linky sjíždí pořád stejná minerální vlna, výrobky se vždy drobně liší podle požadavků jednotlivých odběratelů.

Výroba minerální vaty jede v průmyslové zóně v Krupce od roku 2006. Už o pár let později přistoupili k prvním větším projektům na úspory energie. Nejprve se zaměřili na osvětlení, v první fázi instalovali inteligentní svítidla ve výrobních halách, později i na venkovní plochy. Jsou přísně směrové a automaticky nastavují intenzitu podle aktuálních podmínek a požadavků na osvětlení jednotlivých pracovišť. Obvyklé zářivky a výbojky nahradili LED svítidly. Vedle výrazné úspory energie vykazují i nižší náklady na údržbu a přispívají ke snížení světelného smogu.

Od roku 2016 šetří v Krupce také vodu. Udělali hlubinný vrt, který sahá do hloubky 160 metrů, a postupně ho rozšiřují. „Zpočátku jsme uspořili kolem 40 procent pitné vody z městské sítě. Nyní voda z vrtu pokryje asi 60 procent celkové spotřeby závodu a chtěli bychom se dostat až na 75 procent,“ říká energetická manažerka závodu Pavla Rybolová. Nebylo to jednoduché, hlubinný vrt musí povolit Český báňský úřad. Návratnost investice se nakonec pohybovala kolem tří let.

Od letoška také v závodě používají nový turbokompresor na výrobu stlačeného vzduchu, který uspoří deset procent spotřeby elektřiny. Návratnost je kolem 2,5 roku. Další tři procenta úspor mají od příštího roku přinést fotovoltaické panely. Může to vypadat jako drobnost, ale tento objem odpovídá spotřebě závodu bez výrobních technologií. Pokryje svícení, ohřev vody či elektřinu z běžných zásuvek.

Jak se neustále vylepšovat

V Krupce se ovšem snaží uspořit i přímo ve výrobním procesu. Například se ve vstupech do výroby snaží zvyšovat podíl střepů – tedy recyklátu – na úkor primárních surovin, jako je sklářský písek či další minerály. „Nyní je podíl střepů zhruba 70 procent, chtěli bychom ho navyšovat až k 80 procentům. Střepy lze totiž tavit při mírně nižších teplotách, což šetří energii,“ říká manažer kvality Knauf Insulation v Krupce Jiří Watzek.