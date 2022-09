Česko stojí na prahu energetické krize, která by mohla otřást celým zdejším průmyslem, přivodit ekonomickou recesi a přinést vlnu bankrotů firem. Cena elektřiny je oproti loňsku více než čtyřnásobná. Skokově zdražil také plyn. Ekonomové očekávají hospodářskou recesi, která se nejspíš potáhne od letošního podzimu až do příštího roku. A podnikatelské svazy varují před vlnou firemních bankrotů, burcují politiky a volají po tom, aby stát podal podnikům pomocnou ruku.

„Pokud by v důsledku krize zastavil výrobu někdo z velkých výrobců, tak to bude mít dominový efekt, protože má spoustu dodavatelů, subdodavatelů a je to celý řetězec, který se najednou ze dne na den zastaví,“ obává se viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Krize, která není vidět

Krize do Česka zatím přichází plíživě. Ve statistikách ji zatím nenajdeme. Hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí ještě rostl. Zpomalení ekonomové očekávají od letních měsíců a zejména s příchodem podzimu.

„Ve třetím i čtvrtém letošním čtvrtletí se dají čekat mezičtvrtletní poklesy HDP, a to v rozsahu do jednoho procenta. Česká ekonomika tak naplní definici recese v podobě dvou záporných kvartálních změn po sobě,“ varuje ekonom České spořitelny Michal Skořepa a dodává: „Do meziročních dat se poklesy dostanou až v posledním letošním čtvrtletí a zůstanou tam nejspíš až do poloviny příštího roku.“ Zdaleka nejhorší propad tuzemského hospodářství má přijít v prvním kvartále příštího roku.

Ani data z insolvencí zatím neukazují žádnou počínající katastrofu. Insolvenčních návrhů bylo za letošní první pololetí podáno dokonce méně než za stejné období loňského roku. Mírný nárůst můžeme vidět jen v počtu bankrotů živnostníků.

Podle odborníků jde ale jen o klid před bouří. „Restrukturalizační a insolvenční praxe nekopíruje, ale pouze odráží ekonomickou realitu, takže to propsání krize do insolvenčních návrhů trvá. Lze očekávat, že zpoždění může být až jeden rok. Řada společností také může mít nějaké úspory a případně může mít také zafixovanou cenu energií,“ popisuje Petr Sprinz, advokát Allen & Overy a Ekonom Legal Garant, s nímž redakce týdeníku Ekonom pravidelně konzultuje dění v oblasti insolvencí. Přípravy na krizi lze ale už podle něj vidět u bank, které sestavují plány, jak jednat s klienty v problémech. Také někteří prozíraví podnikatelé se už u svých právníků informují, jaké dává české právo možnosti reagovat na případnou ekonomickou krizi.

„Jakkoli v tuto chvíli nepozorujeme průřezově žádné dramatické zhoršení kondice českého firemního sektoru, tak celkové ochlazení ekonomiky nás rozhodně přivádí do stupně zvýšené obezřetnosti,“ říká vrchní ředitel pro korporátní a institucionální bankovnictví ČSOB Petr Manda. „Hrozbou není jen klasické zpomalení a ochlazení poptávky, ale komplikovanější jev zvaný stagflace. Tržby mohou v důsledku inflace zůstat stabilní, nebo dokonce růst, ovšem reálně se mohou propadnout,“ dodává.