Do krize se podnik nedostane ze dne na den, je to dlouhodobá záležitost, říká Lee Louda, insolvenční správce, který řeší největší bankroty v Česku. Období hospodářského růstu podle něj může udržet v chodu i nezdravé podniky, ale příchod krize jejich situaci zhorší. Pokud se chtějí zachránit, musí především získat důvěru věřitelů.

Vzpomenete si na nějaký vzorový příklad insolvence, která splnila očekávání všech zainteresovaných stran a byla v pravém smyslu očistným procesem?

Vzorovým příkladem z minulosti byl příklad Kordárny, významného českého výrobce technických vláken. Podařilo se tam dosáhnout poměrně velké míry konsenzu mezi věřiteli a dlužníkem, ale i společně se soudcem a insol­venčním správcem, věřiteli a dlužníkem. To bylo příkladné pro uskutečnění reorganizace. Pokud totiž důvěra chybí, tak pro úspěšné řešení insolvence bývá nepřekonatelný problém. Důležité je také to, zda obchodní model dlužníka funguje, zda je konkurenceschopný, není to chiméra. U řady insolvencí z dob finanční krize bylo vidět, že řada společností se v té době potýkala s problémem nových investic. A právě Kordárna byl v tomto ohledu také klasický příklad. Rozjela velkou investici do výroby na Slovensku, aby byla samostatná v produkci umělého vlákna, protože velká část marže jí touto cestou utíkala. To byla sice rozumná idea, ale tu výrobu chtěli pokrývat velmi masivně, takže ji nastavili i na zakázky pro jiné výrobce, ale netrefili se do správné doby. Přišla krize a Kordárna musela do rozjezdu nové výroby investovat ze svých peněz, banky jí s ohledem na rostoucí obezřetnost už nechtěly financovat. Tato investice tak postupně jinak zdravý byznys Kordárny vysávala. Podkopávala její cash flow. A to platí i obecně, že nezvládnutá investice bývá jednou z hlavních příčin úpadku.

Co dlužníka čeká, pokud je na něj podán insolvenční návrh?

Pokud je podán věřitelský návrh, tak je nutné mu čelit. Pokud dlužník nemá pocit, že by byl v úpadku, tak se proti tomu musí bránit. Pokud ví, že je v úpadku, je dobré se k návrhu připojit, začít kooperovat s věřiteli, dodat příslušné seznamy majetku, závazků, zaměstnanců soudu a komunikovat s věřiteli. Tím dlužník posiluje důvěru věřitelů. Pokud chce firmu zachránit a pozitivně řešit úpadkovou situaci, je důvěra zásadní. Určitě tedy doporučuji s věřiteli komunikovat.