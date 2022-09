Nejvíc objednávek firemních kurzů sebeobrany proti sexuálnímu a sexualizovanému obtěžování je kolem 8. března. To se celosvětově slaví u nás historicky spíše dehonestovaný Mezinárodní den žen. Stejně tak podhodnocené je toto téma samotné. Organizace si je objednávají nikoli z vlastní vůle, ale protože to chtějí jejich centrály. „Že by na své půdě řešily nějaký takový případ, se nedozvíme,“ říká Pavel Houdek, právník a zakladatel kurzů Moderní sebeobrana.

Hovoříte často o obtěžování pacientek lékaři. Medicína i koučink jsou pomáhající profese, je to časté i v jiných?

V oblasti osobního rozvoje je problém. Je tu řada legitimních koučů a pak ohromná skupina takových, kteří nejsou vázáni žádnými pravidly. Jsou to často ezotericky zaměření lidé, někdy se sektářskými tendencemi. Takoví jako guru Jára se znovu a znovu vynořují. Platí, že kde je nějaký vztah související s mocí, tam bude přítomné sexualizované zneužívání. U lékařů je to extrémně rozšířené a je to absolutně neřešené. Nezajímá to nikoho, koho by mělo. Dále se řeší učitelé, speciální kapitolou a velkým problémem jsou učitelé v autoškolách. Ty nelze nijak podchytit.

Co manažeři – jak je to běžné u nich?

Není až tak pravidlem, že by šlo o konstelaci šéf zneužívá podřízenou. Často jsou to i kolegové, těží ze své neformální autority. Podle mých zkušeností je pracoviště nejčastější místo, kde se s tím lze potkat.

Obrátit se na Státní úřad inspekce práce nemá dobré výsledky. Soudních sporů se v Česku vede málo a trvají dlouho.

Jaký je rozdíl mezi sexuálním a sexualizovaným obtěžováním?

Cílem sexuálního je sex. Zatímco u toho sexualizovaného jde spíš o obtěžování, sexualizace je metoda. V drtivé většině pachatelům nejde o sex, ale o uplatnění moci. Dělají to proto, že mohou. A aby ukázali, že mají navrch.