Na konci šedesátých let minulého století vytvořili američtí psychiatři T. H. Holmes a R. H. Rahe tabulku zásadních stresových životních událostí. Vévodilo jí vcelku logicky úmrtí životního partnera či partnerky, zajímavé ale bylo, že ztráta zaměstnání byla podle jejich výpočtů jen o trochu méně stresujícím zážitkem než úraz či vážné onemocnění.

Budeme‑li tabulce amerických psychiatrů věřit, čeká mnohé z nás zřejmě dosti stresující podzim. Jak říká v tomto čísle Ekonomu šéfka personální agentury ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová, kvůli přicházející recesi budou podniky přinuceny šetřit a začnou propouštět, protože lidé jsou ve firmách tou nejdražší položkou.

To, co je stresující pro jednotlivce, by ale mohlo být úlevou pro celý trh práce, který je v Česku již dlouho zamrzlý. Nezaměstnanost patří v rámci Evropy k nejnižším a firmám chybí lidé. Podle průzkumu zmíněné agentury se s tímhle problémem potýká polovina domácích podniků.

V aktuálním Ekonomu jsme se proto podívali na to, jak to v nejbližší době může na pracovním trhu v Česku vypadat. Ve kterých profesích by se měli lidé o práci bát a komu hladina stresu naopak pravděpodobně nenaroste.

Přeji pěkné čtení.