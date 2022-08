Pracovní trh roku 2022 charakterizuje nekonečný boj firem o nábor schopných zaměstnanců a udržení talentů, zřetelná je na něm akcelerace v zavádění digitálních technologií. Lidé ve vedoucích pozicích si uvědomují, že jejich firmy se musí stát sofistikovanějšími, a zaměstnanci přebírají větší kontrolu nad svým profesním životem. Do velké míry to způsobil covid, lidé začali klást větší důraz na balanc mezi pracovním a soukromým životem. Za podstatný ho považuje až 80 procent, ukazuje jeden z průzkumů společnosti ManpowerGroup. A za pár let mají být změny ještě výraznější. Nejnovější studie poradenské společnosti Boston Consulting Group a neziskové organizace Aspen Institute Central Europe ukazuje, že pro uplatnění na trhu práce v roce 2030 budou dominantní digitální dovednosti, dále znalost cizích jazyků a ochota průběžně se vzdělávat.

Až milion zaměstnanců pracuje dnes na pozicích, jež při změnách v ekonomice částečně nebo úplně zmizí, takových bude přes 300 tisíc. Řada lidí se bude muset přeškolit na zcela jinou profesi. Podle výkonného ředitele Aspen Institutu Milana Vašiny k tomu bude nutná patřičná podpora státu a firem běžná v jiných evropských zemích.

Nízká nezaměstnanost zřejmě zůstane

Aktuálně podnikům stále chybí lidé , nejnižší nezaměstnanost ze států EU je pro ekonomiku nezdravá a analytici příliš velké změny v nejbližších měsících nečekají, jak plyne z jejich vyjádření pro Ekonom.

Je tu samozřejmě i alternativní „černý scénář“. Konec dodávek ruského plynu by velkou část českého průmyslu na delší dobu zastavil. Hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš by pak počítal pro příští rok s poklesem českého HDP o 5,5 procenta a růstem nezaměstnanosti o čtyři procentní body. Nejvíc by takovou situaci pocítily energeticky náročné provozy, jako jsou sklárny, výroba stavebních hmot, keramika, kaolínky, chemický průmysl, hutnictví, potravinářství, pekaři, ale třeba i výroba masa, chovy skotu, vepřového či drůbeže, vypočítává prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jan Wiesner. Varuje, že současná spotová cena plynu 225 eur za megawatthodinu je pro mnohé podniky likvidační. V minulosti stála jedna MWh 15 až 16 eur. Proto očekává razantní kroky státu ve prospěch podnikatelů a nějakou formu dotování cen energií, jak se to podle něho dávno děje v některých státech EU. Věří také ve schválení konečné podoby kurzarbeitu.

Infografika Zvětšit přes celé okno

Pokud však takový krizový stav nenastane, na přelomu roku přijde jen mírnější recese zapříčiněná inflací a růstem cen energií. Experti odhadují, že dynamika HDP pak zpomalí v příštím roce na 1,5 procenta. „Recese bude odrážet pokles poptávky reagující na propad reálných příjmů českých domácností a povede jen k mírnému nárůstu míry nezaměstnanosti, zhruba o procentní bod,” konstatuje Bureš. Přibližně o půl procentního bodu pak poroste podle ekonomky Jany Steckerové z Komerční banky a podle Jiřího Poura z UniCreditu by v prosinci letošního roku mohla dosáhnout 3,7 procenta, z aktuálních 3,3 procenta (podle údajů Úřadu práce).