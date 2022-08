Svými zhruba pěti tisíci hektary je Česko jedním ze světových lídrů v produkci chmele a odrůda Žatecký poloraný červeňák tvoří 80 procent této plochy. Jeho jemné aroma a nezaměnitelná chuť jsou typické třeba pro plzeňský ležák. Zejména v poslední dekádě však dochází k zásadním výkyvům, jak co do množství vyprodukovaného chmele, tak i v jeho kvalitě. Na výnosech se stále více podepisuje klimatická změna. Pomoct v této situaci mají technologie.

V rekordním loňském roce se sklidilo zhruba osm tisíc tun na rozdíl od obvyklých šesti tisíc, ve špatných letech čísla klesají. Příkladem je rok 2012, kdy české chmelnice vyprodukovaly jen 4,3 tisíce tun suroviny. A optimisticky to nevypadá ani letos. Sklizeň začala před pár dny a podle aktuálních odhadů pěstitelů bude zásadním způsobem horší než loňská. Je málo vody, většina chmelařů k ní má omezený přístup, a pokud ano, neumí s ní optimálně hospodařit. Kvůli klesající hladině spodních vod museli chmelaři dokonce některé plochy v poslední dekádě opustit. „Nic na tom nemění ani silné lijáky. Pokud totiž prší jen někde a někdy v podobě přívalových dešťů, je to na škodu. Voda totiž může mechanicky poškodit rostlinu, nestačí se vsáknout a rostlina trpí suchem dál,“ přiblížil předseda představenstva Chmelařství, družstva Žatec Zdeněk Rosa.

Podle Ivana Tučníka z Plzeňského Prazdroje, který má ve firmě na starosti udržitelné projekty, nejde ani tak o to, že by na Žatecku, kde se nejvíc chmel pěstuje, pršelo méně, ale že srážky jsou rozložené jinak, než bývalo zvykem. „Prší intenzivněji a v kratším období a ne nutně v době, kdy to chmel potřebuje,“ vysvětlil. Rostlina má specifické nároky na vodu, nejvíce v období růstu, kdy je schopna se během dvou měsíců vyšplhat až do výšky sedmi metrů.