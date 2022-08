Podnikat znamená žít pod ataky nejrůznějších druhů strachu. „Zákazníci nám neplatí včas a neovlivní to počet zaslaných upomínek. Nikdy nevíte, kdy peníze potřebné pro chod podniku dostanete. Na to jsem si během těch jedenácti let, co vedu firmu, už zvykla,“ líčí nejčastější příčinu Marie Kuchařová, majitelka montážní firmy Works L&W group. Proměnlivá situace posledního období přinesla nové strachy. Její společnost se jako zadlužená nastěhovala do nového areálu. Pak přišla koronavirová pandemie a připravila ji téměř o všechny zakázky. „Nějak jsme přežívali, ale na konci minulého roku to vypadalo, že budeme muset zavřít,“ říká Kuchařová.

K nenadále nastalé situaci se lídr může postavit několika způsoby. „Buď se nebojí vůbec, to je pak možné, že je šílenec, nebo se bojí všeho, i toho, co jeho situaci neovlivňuje. Stejně jako v prvním případě si připravuje zkázu, říká Irena Vrbová, která ve své firmě Port radí podnikatelům s řízením.

Ti racionální z nich se bojí čistě reálných ukazatelů a stává se, že vyčkávají a šetří. „To je pomalé smiřování se se zánikem. Správný postoj ke strachu je přetavit ho co nejdřív do vymýšlení plánů, jak se ze situace dostat,“ upozorňuje expertka, která šéfy koučuje individuálním i skupinovým způsobem. Ve strachu většinou nejsou sami, má ho celá firma. Ale oni by měli ostatním dávat naději.