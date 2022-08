Skupina jedenácti lidí se ocitne v zemi, kde válčí dvě frakce. Její členové se musí dostat na hranice. Od zástupců jedné ze znepřátelených stran k tomu dostanou teoretickou „nalejvárnu“. Po třech dnech se akce zvrhává v drsný praktický trénink. Dostavuje se únava a spánková deprivace. Civilisté na pochodu přestávají chvilkami věřit, že vojáci kolem nich válku jen simulují. Sedmidenní pobyt ve vyškovských lesích koncipovaný jako kurz přežití Armády České republiky je pro mnohé cestou peklem.

Speciální přípravu pro krizové situace organizuje odbor komunikace ministerstva obrany ve spolupráci s velitelstvím výcviku – Vojenskou akademií Vyškov ve Vojenském újezdu Březina. „Dosud kurz absolvovalo přes 450 novinářů a humanitárních pracovníků. Patří mezi nejnáročnější, které armáda pro civilní pracovníky organizuje,“ říká Daniela Hölzelová z ministerstva. Z 11 letošních účastníků došlo do finále osm, což je obvyklý výsledek. Končí se kvůli zdraví, občas někdo situaci nezvládne psychicky. Zahrnuje dlouhé pochody s plnou polní, spánek jen tři hodiny denně, nástrahy divočiny, kulometnou palbu, emocionální vydírání dozorců i výslechy se zavázanýma očima a bez oblečení, vyvrcholí únosem. „Snažíme se maximálně přiblížit realitě, vojáci při jeho tvorbě i realizaci mohou čerpat ze svých zkušeností ze zahraničních operací,“ doplňuje Hölzelová, že simulované situace mohou nastat ve válečných nebo jiných krizových zónách.

Extrémní situace přinášejí změny v nahlížení na sebe sama

Podle armádní psycholožky Heleny Sovákové je přežití otázkou psychiky. „Ze sta procent,“ říká, „přežije ten, kdo se rozhodne a nepřestane věřit, že situace, které čelí, jednou skončí a dobře to dopadne. Kdo sklouzne k negativním myšlenkám, ten projeví agresi, je sám sobě nebezpečný a zdržuje se od racionálního uvažování a hledání cesty ven.“

Smyslem armádního kurzu přežití je vystavit lidi, kteří by se mohli vyskytnout ve válečných zónách, přesně těm zážitkům, jaké je tam mohou potkat. Místo paniky pak přijde spíš myšlenka – tohle už jsem jednou zažil a zvládl. „A hned pak přijde na mysl strategie,“ dodává Sováková. Jde o posílení sebedůvěry, psychické i fyzické odolnosti. Kurz by měl účastníkům poskytnout razantní dávku sebepoznání, proto je tak drsný. „Když lidé stojí tváří v tvář riziku, objeví svá slabá místa, své Achillovy paty. Čím víc si jich objeví, tím míň věcí je překvapí, až budou v krizi,“ vysvětluje psycholožka, že jedním z cílů je vytvořit si vlastní strategii, jak krizové situace zvládat. „Když jsme vyvedeni z komfortu, je třeba se naučit co nejrychleji mobilizovat síly. Poznáváme v tom, jak moc silné je naše tělo a jak to dokáže,“ tvrdí psycholožka.

Je potřeba si sáhnout na své dno. Tam jsou totiž ukryté Achillovy paty. Čím víc jich lidé v kurzu najdou, tím méně je překvapí ve skutečné krizi.

Potvrzuje to Jakub Suchel, osmačtyřicetiletý ředitel Centra pomoci Nadace Post Bellum. „Jsem velký spáč, a kdyby mi někdo řekl, že budu spát celý týden jen tři hodiny denně, budu k tomu chodit desítky kilometrů po lese s plnou polní a ještě mi to bude myslet, nevěřil bych. Teď vím, že to zvládnu,“ zveřejňuje nové sebeuvědomění. Do kurzu se přihlásil, aby se posunul ve své práci, nicméně ve válečné zóně zatím nebyl a v nejbližší době se nechystá.

Kritické stavy přinášejí změny v náhledu na sebe, doplňuje psycholožka. „I když se to nezdá, je každá krize produktivní stav. Jen se zbavit její katastrofické příchuti.“

O zásadním impulzu pro osobní rozvoj v životě hovořili všichni účastníci letošního kurzu, které Ekonom oslovil. Jeden z aspektů vyzdvihuje Pavlína Fabiánová, třicetiletá zpravodajka televize Prima: „Musela jsem se v krizi postavit a postarat sama za sebe. Naučila jsem se díky tomu říkat ne.“ Odmítání něčeho ovšem organizátoři kurzu nepřijímají. „Právě proto. Až v těch dramatických situacích, i když byly fingované, si uvědomíte, že život máte jen jeden. Když jsem se s tímto zjištěním vrátila zpět do svého života, přestala jsem na některé věci přistupovat.“