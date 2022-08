Nový projekt k usnadnění a urychlení byznysu mladých technologických firem připravuje advo­kátní kancelář Sedlakova Legal ve spolupráci s kanceláří Sparring a dalšími advokáty. Je reakcí na neutěšený stav vyřizování startupových investic. „Co fond, to vlastní dokumentace,“ vysvětlila poukazem na současnou praxi advokátka Jana Sedláková, proč vzniká vzorová investiční dokumentace pro tuto skupinu firem. Připomněla, že například v USA nebo v Estonsku dokázaly prestižní advokátní kanceláře spojit síly a vytvořit systém univerzálně akceptovatelný napříč trhem. Většina transakcí z něj vychází.

Až se letos v září jednotná česká dokumentace včetně vzorů investičních smluv objeví na speciálním webu, získat investice by mělo být jednodušší, rychlejší a levnější. „Obdobně se to v minulosti stalo ve velkém úvěrovém financování, kde se z velké části vychází ze vzorové dokumentace LMA,“ řekl týdeníku Ekonom Josef Kříž, advokát kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která se do projektu také zapojila. „Ačkoliv smlouvy podle těchto standardů mají vyšší desítky stran, je s nimi o mnoho jednodušší práce než s mnohem kratšími dokumenty, když se vytvářejí na koleni. Tady každý ví, co kde hledat, co může pře­skočit,“ dodal.

Investoři novinku vítají. „Pokud se rozběhne a budou ji akceptovat nejen právníci, ale samotné firmy, může unifikovaná dokumentace skutečně ušetřit čas i peníze,“ připustil Aleš Ducháč ze společnosti Credo Ventures. Navíc se domnívá, že po zjednodušení postupu při získávání investic by mohl narůst zájem o vznikající zajímavé české podniky. Je to důležité pro další rozvoj celé domácí ekonomiky, její žádoucí přeměny z takzvané montovny v prosperující model západního vzoru.