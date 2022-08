Rád se proletím po krajině, rád pohlížím na prostor z vyšší perspektivy, přibližuje Miroslav Horváth část své pracovní náplně – vytváření terénu pro počítačové hry. V herním průmyslu se rodák z Banské Bystrice pohybuje už patnáct let a nyní působí v jedné z největších českých herních firem, společnosti Bohemia Interactive. Studio loni vykázalo zisk 616 milionů korun při tržbách 1,12 miliardy korun a prodalo 4,9 milionu her. Celý tuzemský herní průmysl za loňský rok podle odhadů Asociace českých herních vývojářů dosáhl obratu ve výši 6,5 miliardy korun, meziročně o 20 procent více. Celosvětově podle údajů agentury Newzoo.com toto odvětví v roce 2021 dosáhlo tržeb ve výši 193 miliard dolarů. Letos by to mělo být o 10 miliard více a v roce 2025 pak 223 miliard dolarů. Zvyšují se přitom i počty hráčů – do konce letošního roku jich bude více než tři miliardy – a všichni mohou být potenciálními zákazníky i českých vývojářů.

Horváth dnes patří mezi klíčové zaměstnance Bohemia Interactive – na pozici senior technical artist se v něm snoubí grafik a programátor. Do firmy ho kdysi přivedla vlastně náhoda, stejně jako jím vystudovaný neobvyklý obor, geoinformatika. „Byl jsem v pátém ročníku a potřeboval diplomovou práci. V Olomouci mě tenkrát zaujala přednáška o procedurálním generování vegetace, ale nedopatřením jsem si spletl dny a přijel pozdě. Přednášejícího jsem se proto rozhodl oslovit sám,” popisuje. Tím byl Jan Hovora, který v roce 1999 stál u zrodu Bohemia Interactive. „Když později hledali tvůrce virtuálních terénů do hry se znalostí geoinformatiky, řekl jsem si, že to můžu dělat jen já a nikdo jiný v celé republice. Měl jsem štěstí, klaplo to,” vzpomíná na své začátky. Ty proběhly právě u zmíněných map: první vznikla pro hru Arma 2. Horváth několik měsíců s kolegy jezdil do Ústí nad Labem a fotil si městskou zástavbu, lesy i vesnice kolem, aby pak přesnou podobu vtiskl do hry.

Technologie zjednodušují vývoj her. Výsledkem ovšem je, že denně vzniknou desítky titulů a prosadit se na trhu je stále těžší.

„V Bohemce děláme otevřené světy a hodně klademe důraz na to, aby vypadaly autenticky,” přibližuje. Pro popularitu hry je podle Horvátha ale podstatné i to, nakolik se na jejím obsahu podílí sama herní komunita. „Jsou to lidé, kteří se za spoustu let existence hry znají, sami vytvářejí různé konflikty a jejich modifikace nebo hratelný obsah. A také se z nich nezřídka rekrutují noví zaměstnanci,“ přibližuje.

Loni si hry od Bohemia Interactive zahrálo 22 milionů hráčů po celém světě, nejvíce tržby táhla vojenská simulace Arma 3 a survival titul DayZ.